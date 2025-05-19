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Андре Тан показал самые модные аксессуары для летних образов

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Дата публикации 19 мая 2025 09:19
Трендовые аксессуары лета 2025 года, по версии Андре Тана, будут носить все
Андре Тан. Фото: скриншот видео

Лето уже совсем близко, а вместе с ним и желание обновить не только гардероб, но и детали, которые формируют целостный образ. Известный украинский дизайнер Андре Тан подчеркивает: именно аксессуары могут сделать образ незабываемым и придать ему индивидуальности.

Об этом он рассказал в своем Instagram.

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В новом сезоне украшения перестают быть второстепенным элементом. Они выходят на первый план, становясь ярким акцентом, который сразу привлекает внимание.

Главные летние тренды в мире аксессуаров, на которые стоит обратить внимание

Браслеты на предплечье

Этим летом браслеты "переезжают" выше — теперь их носят не на запястье, а на руке выше локтя. Такое украшение отлично дополняет топы без рукавов и добавляет элегантности даже самому простому наряду.

Нова ідея для стилізація браслетів
Браслеты. Фото из Instagram

Массивные чокеры

Тоненькие чокеры остаются в прошлом. В моде смелые варианты: широкие, металлические или кожаные. Такие украшения уже не просто деталь — они становятся главной "изюминкой" всего образа.

Чокери не покидають тренди
Чокеры. Фото из Instagram

Морской стиль

Лето — лучшее время для легких и игривых решений. Украшения в морском стиле, с ракушками или жемчугом, выглядят особенно уместно. Они добавляют свежести, легкости и немного отпускного настроения.

Прикраси у морському стилі ідеально для літа
Украшения в морском стиле. Фото из Instagram

Жемчужины в новом формате

В 2025 году жемчужины меняют форму и настроение. В тренде крупные ожерелья, необычные сочетания, асимметрия и многослойность. Это уже не сдержанная классика, а способ заявить о себе.

Перлини в прикрасах завжди мали оригінальний вигляд
Крупные ожерелья. Фото из Instagram

Объемные браслеты

Еще один безусловный хит лета — крупные металлические браслеты. Их можно носить как отдельно, так и сочетать между собой. Эти украшения отлично смотрятся как на голой коже, так и поверх одежды — например, на водолазках или боди.

Масивні браслети в тренді завжди
Массивные браслеты массивные. Фото из Instagram

Как подчеркивает Андре Тан, не стоит бояться экспериментов. Аксессуары — это возможность выразить себя, подчеркнуть настроение и рассказать собственную историю через стиль.

Ранее мы писали о том, какие ошибки в образах часто допускают женщины по версии Андре Тана.

Также мы сообщали, что Андре Тан назвал трендовые оттенки в одежде этого лета.

Андре Тан мода тренды стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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