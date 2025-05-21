Самые модные украшения лета 2025 года — подборка из 5 хитов

Летние украшения 2025, которые сделают любой образ особенным
Если хочется обновить образ, но без глобальных затрат — украшения всегда спасают. Этим летом они особенно важны: именно с их помощью можно добавить яркого настроения даже к самой простой белой футболке или льняному платью.
В Cosmopolitan рассказали, на какие аксессуары стоит обратить внимание в этом сезоне.
Трендовые аксессуары, которые стоит носить летом
Массивные браслеты — лучше один большой, чем пять мелких
Такие мы видели у звезд Instagram и на модных шоу: широкий браслет на запястье или даже несколько сразу. Носите их прямо поверх одежды — например, рубашки или костюма. Можно выбирать из глянцевого металла, керамики или ярких бусин. Все варианты приветствуются, главное не стесняться привлекать внимание.
Много колец
Одно большое кольцо? Красиво. Но тренд лета — когда все пальцы заняты. Экспериментируйте: миксуйте золото и серебро, выбирайте разные формы — от геометрии до "детских" цветков. Это выглядит стильно, когда каждое кольцо как будто из другой истории, но все вместе образуют целостную композицию.
Подвески на длинной цепочке
Тонкая длинная цепочка с аккуратным подвесом — универсальное украшение, которое подойдет всем. Особенно удачно смотрится на фоне однотонной майки или платья. Этот вариант для тех, кто хочет добавить образу легкого шарма, но не любит "перегружать" лук.
Бохо-бусы
Многослойные бусы в этно-стиле — еще один громкий тренд сезона. Они могут быть как короткими и объемными, так и длинными до талии. Удачно смотрятся со льняными рубашками, сарафанами и даже с купальником. Плюс: эти украшения моментально создают настроение отдыха.
Морские серьги — классика лета, которая не надоедает
Что может быть более летним, чем серьги с ракушками или жемчугом? Они снова в тренде и на это есть причина.
Такие аксессуары подходят к любому образу: будь вы на пляже или на городской прогулке. Выбирайте модели, которые напоминают о море — этим летом мы все немного русалки.
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