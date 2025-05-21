Самые модные украшения лета 2025 года — подборка из 5 хитов

Серьги. Фото: Freepik

Если хочется обновить образ, но без глобальных затрат — украшения всегда спасают. Этим летом они особенно важны: именно с их помощью можно добавить яркого настроения даже к самой простой белой футболке или льняному платью.

В Cosmopolitan рассказали, на какие аксессуары стоит обратить внимание в этом сезоне.

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Трендовые аксессуары, которые стоит носить летом

Массивные браслеты — лучше один большой, чем пять мелких

Такие мы видели у звезд Instagram и на модных шоу: широкий браслет на запястье или даже несколько сразу. Носите их прямо поверх одежды — например, рубашки или костюма. Можно выбирать из глянцевого металла, керамики или ярких бусин. Все варианты приветствуются, главное не стесняться привлекать внимание.

Массивный браслет. Фото из Instagram

Много колец

Одно большое кольцо? Красиво. Но тренд лета — когда все пальцы заняты. Экспериментируйте: миксуйте золото и серебро, выбирайте разные формы — от геометрии до "детских" цветков. Это выглядит стильно, когда каждое кольцо как будто из другой истории, но все вместе образуют целостную композицию.

Кольца на руке. Фото из Instagram

Подвески на длинной цепочке

Тонкая длинная цепочка с аккуратным подвесом — универсальное украшение, которое подойдет всем. Особенно удачно смотрится на фоне однотонной майки или платья. Этот вариант для тех, кто хочет добавить образу легкого шарма, но не любит "перегружать" лук.

Подвеска на длинной цепочке. Фото из Instagram

Бохо-бусы

Многослойные бусы в этно-стиле — еще один громкий тренд сезона. Они могут быть как короткими и объемными, так и длинными до талии. Удачно смотрятся со льняными рубашками, сарафанами и даже с купальником. Плюс: эти украшения моментально создают настроение отдыха.

Бохо-бусы. Фото из Instagram

Морские серьги — классика лета, которая не надоедает

Что может быть более летним, чем серьги с ракушками или жемчугом? Они снова в тренде и на это есть причина.

Морские серьги. Фото из Instagram

Такие аксессуары подходят к любому образу: будь вы на пляже или на городской прогулке. Выбирайте модели, которые напоминают о море — этим летом мы все немного русалки.

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