С чем носить джинсовую юбку летом — идеи стильных образов на каждый день

С чем носить джинсовую юбку — самые стильные образы на лето
Джинсовая юбка в этом сезоне не теряет актуальности. Уже который год подряд она покоряет сердца модниц. Эту базовую вещь гардероба можно стилизовать по-разному. Образы с джинсовой юбкой подойдут для прогулок, свиданий или работы. Очевидно, что именно из-за своей универсальности она до сих пор остается трендовой.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
С чем носить джинсовую юбку летом
Создать красивый аутфит с джинсовой юбкой не трудно. К ней идеально будут подходить футболки или кроп-топы. Также можно скомбинировать юбку с боди. В таких образах вы будете чувствовать себя не только стильно, но и комфортно. На лето — это именно то, что нужно.
Кроме того, можно создавать образы с рубашками. Джинсовая юбка в сочетании с таким верхом будет выглядеть более романтично и женственно. Такое комбо подойдет для работы, романтических прогулок по городу или свидания в ресторане.
Под джинсовую юбку будет подходить разная обувь. Выбор зависит от того, какой аутфит вы хотите создать. К льняной майке или футболке идеально подойдут кроссовки, сандалии или босоножки. Если хотите сделать образ более элегантным и добавить изюминки — выберите обувь на каблуке, например, туфли-лодочки.
Джинсовую юбку легко можно стилизовать и создать любой образ — от делового до романтического. Не забывайте дополнять свои луки аксессуарами — сумкой, украшениями или очками. Такие мелочи придадут вам особого шарма и зададут нужный стиль.
Напомним, ранее мы писали о том, как носить макси-юбку летом. Такая модель сейчас на пике популярности.
Также мы рассказывали о том, с чем сочетать широкие джинсы. Такие образы подойдут даже на жаркое лето.
Читайте Новини.LIVE!