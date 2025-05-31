С чем носить джинсовую юбку летом — идеи стильных образов на каждый день

Девушка в майке и джинсовой юбке. Фото: Freepik

Джинсовая юбка в этом сезоне не теряет актуальности. Уже который год подряд она покоряет сердца модниц. Эту базовую вещь гардероба можно стилизовать по-разному. Образы с джинсовой юбкой подойдут для прогулок, свиданий или работы. Очевидно, что именно из-за своей универсальности она до сих пор остается трендовой.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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С чем носить джинсовую юбку летом

Создать красивый аутфит с джинсовой юбкой не трудно. К ней идеально будут подходить футболки или кроп-топы. Также можно скомбинировать юбку с боди. В таких образах вы будете чувствовать себя не только стильно, но и комфортно. На лето — это именно то, что нужно.

Образ с джинсовой юбкой и топом. Фото из Instagram

Кроме того, можно создавать образы с рубашками. Джинсовая юбка в сочетании с таким верхом будет выглядеть более романтично и женственно. Такое комбо подойдет для работы, романтических прогулок по городу или свидания в ресторане.

Образ с джинсовой юбкой и рубашкой. Фото из Instagram

Под джинсовую юбку будет подходить разная обувь. Выбор зависит от того, какой аутфит вы хотите создать. К льняной майке или футболке идеально подойдут кроссовки, сандалии или босоножки. Если хотите сделать образ более элегантным и добавить изюминки — выберите обувь на каблуке, например, туфли-лодочки.

Образ с белой джинсовой юбкой. Фото из Instagram

Джинсовую юбку легко можно стилизовать и создать любой образ — от делового до романтического. Не забывайте дополнять свои луки аксессуарами — сумкой, украшениями или очками. Такие мелочи придадут вам особого шарма и зададут нужный стиль.

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