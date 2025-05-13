Образи з максісукнею, які змусять усіх озирнутись — цікаві ідеї

Дівчина в довгій спідниці. Фото: Freepik

Літо-2025 точно пройде під знаком максі. Так, міні — це завжди модна класика для спекотних днів, але саме довгі спідниці зараз на піку популярності. Вони заповнили стрічки соцмереж і стали головним вибором стильних дівчат — від міських прогулянок до відпусток біля моря.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Трендові спідниці цього сезону

Перше, на що варто звернути увагу — сатинові максі. Це як маленька чорна сукня, тільки у світі спідниць. Обирайте їх у м’яких пастельних відтінках: блідо-рожевому, небесно-блакитному, фісташковому чи тепло-жовтому, ніби вершкове масло на тостах. Їхня гладка тканина красиво переливається на сонці й додає образу легкості.

Сатинова спідниця. Фото з Instagram

Ще один фаворит літа — максіспідниці А-силуету. Вони ніби створені для того, щоб бігати босоніж по траві, пити каву на літній терасі чи просто мріяти, сидячи на лавці. Особливий вигляд мають білосніжні моделі — базові, але дуже стильні. А якщо хочеться трохи кольору — яскраві версії точно не дадуть загубитися в натовпі.

Стильний образ. Фото з Instagram

Для тих, хто любить вільний стиль із натяком на 70-ті, ідеально підійде бохо-вибір: спідниця вільного крою, масивний пояс, босоніжки на тонких ремінцях і сумка з бахромою. А ще принт у горох, який знову став супертрендовим.

Спідниця у горох. Фото з Instagram

З цим цю спідницю носити

Максі з боді та в’єтнамками — ідеальний варіант у стилі old money, тільки по-літньому. Сатинова спідниця та топ у тон — мінімалізм, що завжди в моді. Яскрава максі та простий білий топ — базова формула гарного образу без зайвих зусиль.

В цілому, можна сміливо експериментувати, адже цю спідницю в образах можна обігравати по-різному.

Раніше ми писали про те, з чим носити замшеву спідницю цього сезону.

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