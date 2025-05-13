Образи з максісукнею, які змусять усіх озирнутись — цікаві ідеї

Ідеї для літа — як носити максіспідницю стильно й сучасно
Літо-2025 точно пройде під знаком максі. Так, міні — це завжди модна класика для спекотних днів, але саме довгі спідниці зараз на піку популярності. Вони заповнили стрічки соцмереж і стали головним вибором стильних дівчат — від міських прогулянок до відпусток біля моря.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Трендові спідниці цього сезону
Перше, на що варто звернути увагу — сатинові максі. Це як маленька чорна сукня, тільки у світі спідниць. Обирайте їх у м’яких пастельних відтінках: блідо-рожевому, небесно-блакитному, фісташковому чи тепло-жовтому, ніби вершкове масло на тостах. Їхня гладка тканина красиво переливається на сонці й додає образу легкості.
Ще один фаворит літа — максіспідниці А-силуету. Вони ніби створені для того, щоб бігати босоніж по траві, пити каву на літній терасі чи просто мріяти, сидячи на лавці. Особливий вигляд мають білосніжні моделі — базові, але дуже стильні. А якщо хочеться трохи кольору — яскраві версії точно не дадуть загубитися в натовпі.
Для тих, хто любить вільний стиль із натяком на 70-ті, ідеально підійде бохо-вибір: спідниця вільного крою, масивний пояс, босоніжки на тонких ремінцях і сумка з бахромою. А ще принт у горох, який знову став супертрендовим.
З цим цю спідницю носити
Максі з боді та в’єтнамками — ідеальний варіант у стилі old money, тільки по-літньому. Сатинова спідниця та топ у тон — мінімалізм, що завжди в моді. Яскрава максі та простий білий топ — базова формула гарного образу без зайвих зусиль.
В цілому, можна сміливо експериментувати, адже цю спідницю в образах можна обігравати по-різному.
Раніше ми писали про те, з чим носити замшеву спідницю цього сезону.
Також ми повідомляли, які спідниці стилісти радять носити в найближчі пів року.
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