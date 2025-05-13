Образы с макси-платьем, которые заставят всех оглянуться — интересные идеи

Девушка в длинной юбке. Фото: Freepik

Лето-2025 точно пройдет под знаком макси. Да, мини — это всегда модная классика для жарких дней, но именно длинные юбки сейчас на пике популярности. Они заполнили ленты соцсетей и стали главным выбором стильных девушек — от городских прогулок до отпусков у моря.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Трендовые юбки этого сезона

Первое, на что стоит обратить внимание — сатиновые макси. Это как маленькое черное платье, только в мире юбок. Выбирайте их в мягких пастельных оттенках: бледно-розовом, небесно-голубом, фисташковом или тепло-желтом, будто сливочное масло на тостах. Их гладкая ткань красиво переливается на солнце и добавляет образу легкости.

Сатиновая юбка. Фото из Instagram

Еще один фаворит лета — макси-юбки А-силуэта. Они будто созданы для того, чтобы бегать босиком по траве, пить кофе на летней террасе или просто мечтать, сидя на скамейке. Особый вид имеют белоснежные модели — базовые, но очень стильные. А если хочется немного цвета — яркие версии точно не дадут затеряться в толпе.

Стильный образ. Фото из Instagram

Для тех, кто любит свободный стиль с намеком на 70-е, идеально подойдет бохо-выбор: юбка свободного кроя, массивный пояс, босоножки на тонких ремешках и сумка с бахромой. А еще принт в горох, который снова стал супертрендовым.

Юбка в горох. Фото из Instagram

С чем эту юбку носить

Макси с боди и вьетнамками — идеальный вариант в стиле old money, только по-летнему. Сатиновая юбка и топ в тон — минимализм, который всегда в моде. Яркая макси и простой белый топ — базовая формула красивого образа без лишних усилий.

В целом, можно смело экспериментировать, ведь эту юбку в образах можно обыгрывать по-разному.

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