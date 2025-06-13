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Главная Мода Стильно и удобно — какую макси-юбку носить летом

Стильно и удобно — какую макси-юбку носить летом

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 10:27
Какая макси-юбка станет хитом лета 2025 — станет базой для ваших образов
Девушка в юбке. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендовые модели юбок этим летом

Летом 2025-го юбки стали не просто частью гардероба, а настоящим полем для модного эксперимента. Ткани, силуэты, объемы — все изменилось. Теперь речь не о стандартной классике, а о вещах, которые цепляют глаз и надолго остаются в памяти. Если ищете что-то особенное на лето — смотрите, что в этом сезоне действительно стоит примерить.

Об этом пишет Cosmopolitan.

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Трендовые модели юбок этим летом

Прозрачная юбка

Прозрачность не новинка, но сейчас ее подают совсем иначе. В моде не только тюль и кружево, но и минималистичные модели с прямым кроем, которые выглядят деликатно, но уверенно. Надевайте поверх белья, мини-юбки или боди, чтобы выглядеть эффектно.

Прозора спідниця має впевнений вигляд
Fendi. Фото: Cosmopolitan

Юбка-карандаш

Да, она вернулась. Но теперь не для офиса, а для стильных экспериментов. Длинная, приталенная, иногда с разрезом — такая юбка отлично дополняет образ в стиле "офисной дивы" или сдержанного богатства. Комбинируйте с лаконичным топом или рубашкой и получите стильный лук.

Спідниця-олівець тепер не тільки для офісу
Max Mara. Фото: Cosmopolitan

Интересный декор

Цветки, перья, бахрома — все, что выступает за пределы ткани, сейчас в тренде. Это про настроение, про желание быть замеченной. Такие юбки идеальны для вечеринок, фотосессий или просто тогда, когда хочется немного драмы в повседневности.

Спідниці з цікавим декором для тих, хто в тренді
Sarawong. Фото: Cosmopolitan

Объемная макси-юбка

Этим летом объем имеет значение. Юбки с глубокими складками, большими карманами, завязками, дополнительными слоями — все это создает крутой силуэт и дарит свободу движений. Идеально подходит на каждый день: и к футболке, и к кроп-топу.

Ідеальна спідниця на кожен день цього літа
Zomer. Фото: Cosmopolitan

Бохо-стиль вернулся

Легкая, длинная, немного прозрачная, с воланами и романтичным принтом — именно такой видят юбку лета 2025 дизайнеры в стиле бохо. Ее хочется носить на фестивале, на пляже или просто в городе, мечтая о свободе.

Стиль бохо підкорив 2025 рік
Zimmermann. Фото: Cosmopolitan

Выбирайте натуральные ткани и носите с босоножками или грубыми сандалиями.

Ранее мы писали о трендовой юбке-колонне, которая этим летом тоже будет пользоваться спросом.

Также мы сообщали, какая еще юбка стремительно набирает популярность.

мода тренды стиль юбки 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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