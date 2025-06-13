Какая макси-юбка станет хитом лета 2025 — станет базой для ваших образов

Стильно и удобно — какую макси-юбку носить летом
Летом 2025-го юбки стали не просто частью гардероба, а настоящим полем для модного эксперимента. Ткани, силуэты, объемы — все изменилось. Теперь речь не о стандартной классике, а о вещах, которые цепляют глаз и надолго остаются в памяти. Если ищете что-то особенное на лето — смотрите, что в этом сезоне действительно стоит примерить.
Об этом пишет Cosmopolitan.
Трендовые модели юбок этим летом
Прозрачная юбка
Прозрачность не новинка, но сейчас ее подают совсем иначе. В моде не только тюль и кружево, но и минималистичные модели с прямым кроем, которые выглядят деликатно, но уверенно. Надевайте поверх белья, мини-юбки или боди, чтобы выглядеть эффектно.
Юбка-карандаш
Да, она вернулась. Но теперь не для офиса, а для стильных экспериментов. Длинная, приталенная, иногда с разрезом — такая юбка отлично дополняет образ в стиле "офисной дивы" или сдержанного богатства. Комбинируйте с лаконичным топом или рубашкой и получите стильный лук.
Интересный декор
Цветки, перья, бахрома — все, что выступает за пределы ткани, сейчас в тренде. Это про настроение, про желание быть замеченной. Такие юбки идеальны для вечеринок, фотосессий или просто тогда, когда хочется немного драмы в повседневности.
Объемная макси-юбка
Этим летом объем имеет значение. Юбки с глубокими складками, большими карманами, завязками, дополнительными слоями — все это создает крутой силуэт и дарит свободу движений. Идеально подходит на каждый день: и к футболке, и к кроп-топу.
Бохо-стиль вернулся
Легкая, длинная, немного прозрачная, с воланами и романтичным принтом — именно такой видят юбку лета 2025 дизайнеры в стиле бохо. Ее хочется носить на фестивале, на пляже или просто в городе, мечтая о свободе.
Выбирайте натуральные ткани и носите с босоножками или грубыми сандалиями.
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