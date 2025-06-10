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Головна Мода Андре Тан назвав речі, які зіпсують ваш літній образ

Андре Тан назвав речі, які зіпсують ваш літній образ

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 18:22
Список антитрендів від Андре Тана — що більше не носимо
Андре Тан. Фото: скриншот відео

Літо — це час оновлень і легкості, а не спекотна каторга в незручному одязі. Саме про це нагадує український дизайнер Андре Тан, який у своєму Instagram ділиться порадами щодо того, що варто носити, а від чого краще триматися подалі. Деякі речі, каже дизайнер, здатні зробити образ не просто застарілим, а ще й дешевим. 

В його новому пості в Instagram мова йде про чотири головні модні помилки цього літа, які варто залишити у минулому.

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Прозорі речі

Так, хочеться легкості, але надмірна прозорість — це вже не про стиль, а радше про спробу привернути увагу за будь-яку ціну. Якщо крізь сукню чи топ видно білизну — це має недоречний вигляд, особливо вдень. Тан радить шукати компроміси: обирайте речі з легких тканин, але з продуманим кроєм — наприклад, прозора спідниця та довга футболка, або легкі штани з підшитими шортами.

Прозорі речі стали антитрендом цього сезону
Прозора сукня. Фото з Instagram

Блиск, що не на часі

Сатинові тканини, паєтки, металік — усе це краще залишити для вечірок. У повсякденному літньому гардеробі вони зайві, а ще можуть додати кілька зайвих років. Замість цього варто звернути увагу на матові, м’які текстури.

Паєтки в одязі не для повсякденності влітку
Спідниця в паєтках. Фото з Instagram

Міні, яке не залишає простору уяві

Короткі речі — це не табу, але ультракоротке міні легко переходить межу. І тоді вже не про моду, а про незручність. Замість цього краще обрати середню довжину — так і комфортніше, і має це доречніший вигляд майже в будь-якій ситуації.

Від мініспідниць краще теж втриматись цього літа
Мініспідниця. Фото з Instagram

Забагато всього

Волани, стрази, банти, глибокі вирізи — усе це по одному має милий вигляд. Але якщо все разом — ефект "ялинки" гарантований.

Перевантажувати образ влітку не треба
Дуже яскрава блузка. Фото з Instagram

Тан радить робити ставку на один яскравий елемент в образі: або топ з бантом, або цікава спідниця, або кольорові босоніжки. Одне, але влучно.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан вказав на модні джинси цього сезону.

Також ми повідомляли, що Андре Тан показав трендові прикраси для літа.

Андре Тан літо мода стиль антитренди
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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