Модна колекція "Спадщина" від Андре Тана — оживив картини Марії Примаченко

Моделі з нової колекції дизайнера. Фото надані пресслужбою Андре Тана

Український дизайнер Андре Тан представив нову капсульну колекцію під назвою "Спадщина" — проєкт, який об’єднує моду та мистецтво. В основі колекції — творчість Марії Примаченко, легендарної української художниці, яку знає весь світ завдяки її казковим звірам і неймовірно яскравим квітам.

Відповідною інформацією з цього приводу поділилась пресслужба Андре Тана.

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Це не просто принти на одязі — це справжній діалог між поколіннями та культурами. Замість того, щоб зберігати картини лише в музеях, Андре Тан разом із фондом Примаченко "переніс" їх у реальне життя — на речі, які кожна жінка може носити щодня. Тут і легкі шовкові сукні-комбінації, і лляні жакети, і зручні штани палаццо, і навіть шовкові хустки з авторськими принтами, які хочеться роздивлятися, як витвір мистецтва. До колекції також увійшли ароматичні свічки — дрібниця, що додає атмосферності.

Моделі в сукнях. Фото надані пресслужбою Андре Тана

"Роблю сонячні квіти, бо люблю людей", — ці слова Марії Примаченко стали натхненням для всієї лінійки. Кожна річ — це не просто красива деталь гардероба, а носій сенсів: любові до своєї землі, пам’яті про культуру, віри в силу краси.

Всі принти в колекції створені за особливою технологією: один тип друку відповідає за глибину кольору, інший — за чіткість ліній, а третій — за ніжність і м’якість на легких тканинах.

Модель в костюмі. Фото надані пресслужбою Андре Тана

У виробництві використовували лише натуральні тканини й екологічний друк, а речі створювали на українських фабриках — це не лише красиво, а й підтримує локальні спільноти.

Яскравий костюм. Фото надані пресслужбою Андре Тана

Обличчям колекції стала правнучка художниці — Анастасія Примаченко. Її присутність додає ще більшого символізму: спадок Примаченко не лише надихає, а й передається далі — від покоління до покоління.

Одяг, що нагадує картину. Фото надані пресслужбою Андре Тана

Андре Тан каже, що головна ідея — зробити мистецтво Примаченко ближчим до нашого повсякденного життя. І тепер будь-яка жінка може не просто одягнути сукню, а буквально стати полотном, на якому живе українська історія та краса.

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