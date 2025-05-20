Модная коллекция "Наследие" от Андре Тана — оживил картины Марии Примаченко

Модели из новой коллекции дизайнера. Фото предоставлены пресс-службой Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан представил новую капсульную коллекцию под названием "Наследие" — проект, который объединяет моду и искусство. В основе коллекции — творчество Марии Примаченко, легендарной украинской художницы, которую знает весь мир благодаря ее сказочным зверям и невероятно ярким цветам.

Соответствующей информацией по этому поводу поделилась пресс-служба Андре Тана.

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Это не просто принты на одежде — это настоящий диалог между поколениями и культурами. Вместо того, чтобы хранить картины только в музеях, Андре Тан вместе с фондом Примаченко "перенес" их в реальную жизнь — на вещи, которые каждая женщина может носить каждый день. Здесь и легкие шелковые платья-комбинации, и льняные жакеты, и удобные брюки палаццо, и даже шелковые платки с авторскими принтами, которые хочется рассматривать, как произведение искусства. В коллекцию также вошли ароматические свечи — мелочь, что добавляющая атмосферности.

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Модели в платьях. Фото предоставлены пресс-службой Андре Тана

"Делаю солнечные цветы, потому что люблю людей", — эти слова Марии Примаченко стали вдохновением для всей линейки. Каждая вещь — это не просто красивая деталь гардероба, а носитель смыслов: любви к своей земле, памяти о культуре, веры в силу красоты.

Все принты в коллекции созданы по особой технологии: один тип печати отвечает за глубину цвета, другой — за четкость линий, а третий — за нежность и мягкость на легких тканях.

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Модель в костюме. Фото предоставлены пресс-службой Андре Тана

В производстве использовались только натуральные ткани и экологичная печать, а вещи создавались на украинских фабриках — это не только красиво, но и поддерживает локальные сообщества.

Яркий костюм. Фото предоставлены пресс-службой Андре Тана

Лицом коллекции стала правнучка художницы — Анастасия Примаченко. Ее присутствие добавляет еще большего символизма: наследие Примаченко не только вдохновляет, но и передается дальше — от поколения к поколению.

Одежда, что напоминает картину. Фото предоставлены пресс-службой Андре Тана

Андре Тан говорит, что главная идея — сделать искусство Примаченко ближе к нашей повседневной жизни. И теперь любая женщина может не просто надеть платье, а буквально стать полотном, на котором живет украинская история и красота.

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