Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Андре Тан показав джинси, які мають бути в кожної цього року

Андре Тан показав джинси, які мають бути в кожної цього року

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 11:14
Джинси, які точно не вийдуть з моди у 2025 — фаворити Андре Тана
Андре Тан. Фото: скриншот відео

Цього літа джинси не просто зручний одяг, а справжній інструмент, щоб виділитися з натовпу. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які саме моделі варто шукати в магазинах у 2025 році, якщо хочете бути в темі.

Відповідною інформацією з цього приводу він поділився в Instagram

Реклама
Читайте також:

Наймодніші джинси цього сезону за версією Андре Тана

Джинси "підкови"

Це модель з широкими, зігнутими штанинами, які формою нагадують підкову. Вони розширюються від талії, а донизу знову стають вузькими і саме завдяки цьому створюють візуальний акцент на фігурі. Тан каже, що ці джинси — ніби новинка, хоча і з минулого. Їх сміливо можна поєднувати з кедами для міських образів або з босоніжками на підборах для вечірніх виходів.

Джинси-підкови підкорюють тренди
Оригінальні джинси 2025. Фото з Instagram

Флористична вишивка

Джинси з вишитими квітами мають ніжний, трохи ностальгійний і дуже стильний вигляд. Вишивка може бути дрібною або великою, яскравою чи майже непомітною — усе залежить від настрою. Вона часто з’являється біля кишень, на стегнах або внизу штанин. Андре Тан впевнений: такі джинси — це не просто модна річ, а спосіб розповісти про себе без слів.

Джинси з вишитими квітами мають оригінальний вигляд
Джинси з вишитими квітами. Фото з Instagram

Кльош

Джинси, які розширюються від коліна, знову в моді. Вони візуально подовжують ноги, вдалий мають вигляд і з підборами, і з пласким ходом, і підходять майже під будь-який верх. Тан називає їх must-have сезону і важко не погодитися. Це класика, яка ніколи не набридне.

Джинси-кльош закріпились в трендах надовго
Джинси-кльош. Фото з Instagram

Андре Тан не просто так радить ці моделі. Він уже багато років створює одяг, що поєднує стиль і практичність. І його поради — це не просто слова, а справжня підказка тим, хто хоче мати сучасний вигляд, не втрачаючи комфорту.

Тож якщо стоїте в примірочній і не знаєте, які джинси вибрати, згадайте про "підкови", вишивку і кльош. Можливо, саме одна з цих моделей стане вашою улюбленою цього літа.

Раніше ми писали про улюблений образ Еністон з джинсами, що знову повертається в моду з 2000-х.

Також ми повідомляли про ідеї стильних образів з джинсами з 80-х.

Андре Тан мода одяг Джинси стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації