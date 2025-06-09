Джинси, які точно не вийдуть з моди у 2025 — фаворити Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот відео

Цього літа джинси не просто зручний одяг, а справжній інструмент, щоб виділитися з натовпу. Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які саме моделі варто шукати в магазинах у 2025 році, якщо хочете бути в темі.

Відповідною інформацією з цього приводу він поділився в Instagram.

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Джинси "підкови"

Це модель з широкими, зігнутими штанинами, які формою нагадують підкову. Вони розширюються від талії, а донизу знову стають вузькими і саме завдяки цьому створюють візуальний акцент на фігурі. Тан каже, що ці джинси — ніби новинка, хоча і з минулого. Їх сміливо можна поєднувати з кедами для міських образів або з босоніжками на підборах для вечірніх виходів.

Оригінальні джинси 2025. Фото з Instagram

Флористична вишивка

Джинси з вишитими квітами мають ніжний, трохи ностальгійний і дуже стильний вигляд. Вишивка може бути дрібною або великою, яскравою чи майже непомітною — усе залежить від настрою. Вона часто з’являється біля кишень, на стегнах або внизу штанин. Андре Тан впевнений: такі джинси — це не просто модна річ, а спосіб розповісти про себе без слів.

Джинси з вишитими квітами. Фото з Instagram

Кльош

Джинси, які розширюються від коліна, знову в моді. Вони візуально подовжують ноги, вдалий мають вигляд і з підборами, і з пласким ходом, і підходять майже під будь-який верх. Тан називає їх must-have сезону і важко не погодитися. Це класика, яка ніколи не набридне.

Джинси-кльош. Фото з Instagram

Андре Тан не просто так радить ці моделі. Він уже багато років створює одяг, що поєднує стиль і практичність. І його поради — це не просто слова, а справжня підказка тим, хто хоче мати сучасний вигляд, не втрачаючи комфорту.

Тож якщо стоїте в примірочній і не знаєте, які джинси вибрати, згадайте про "підкови", вишивку і кльош. Можливо, саме одна з цих моделей стане вашою улюбленою цього літа.

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