Джинсы, которые точно не выйдут из моды в 2025 — фавориты Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Этим летом джинсы не просто удобная одежда, а настоящий инструмент, чтобы выделиться из толпы. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие именно модели стоит искать в магазинах в 2025 году, если хотите быть в теме.

Соответствующей информацией по этому поводу он поделился в Instagram.

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Джинсы "подковы"

Это модель с широкими, изогнутыми штанинами, которые по форме напоминают подкову. Они расширяются от талии, а к низу снова становятся узкими и именно благодаря этому создают визуальный акцент на фигуре. Тан говорит, что эти джинсы — как будто новинка, хотя и из прошлого. Их смело можно сочетать с кедами для городских образов или с босоножками на каблуке для вечерних выходов.

Оригинальные джинсы 2025 года. Фото из Instagram

Флористическая вышивка

Джинсы с вышитыми цветами выглядят нежно, немного ностальгично и очень стильно. Вышивка может быть мелкой или крупной, яркой или почти незаметной — все зависит от настроения. Она часто появляется возле карманов, на бедрах или внизу штанин. Андре Тан уверен: такие джинсы — это не просто модная вещь, а способ рассказать о себе без слов.

Джинсы с вышитыми цветами. Фото из Instagram

Клеш

Джинсы, которые расширяются от колена, снова в моде. Они визуально удлиняют ноги, удачно смотрятся и с каблуками, и с плоским ходом, и подходят почти под любой верх. Тан называет их must-have сезона и трудно не согласиться. Это классика, которая никогда не надоест.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Андре Тан не просто так советует эти модели. Он уже много лет создает одежду, сочетающую стиль и практичность. И его советы — это не просто слова, а настоящая подсказка тем, кто хочет выглядеть современно, не теряя комфорта.

Так что если стоите в примерочной и не знаете, какие джинсы выбрать, вспомните о "подкове", вышивке и клеше. Возможно, именно одна из этих моделей станет вашей любимой этим летом.

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