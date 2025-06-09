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Главная Мода Андре Тан показал джинсы, что должны быть у каждой в этом году

Андре Тан показал джинсы, что должны быть у каждой в этом году

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 11:14
Джинсы, которые точно не выйдут из моды в 2025 — фавориты Андре Тана
Андре Тан. Фото: скриншот видео

Этим летом джинсы не просто удобная одежда, а настоящий инструмент, чтобы выделиться из толпы. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие именно модели стоит искать в магазинах в 2025 году, если хотите быть в теме.

Соответствующей информацией по этому поводу он поделился в Instagram.

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Самые модные джинсы этого сезона по версии Андре Тана

Джинсы "подковы"

Это модель с широкими, изогнутыми штанинами, которые по форме напоминают подкову. Они расширяются от талии, а к низу снова становятся узкими и именно благодаря этому создают визуальный акцент на фигуре. Тан говорит, что эти джинсы — как будто новинка, хотя и из прошлого. Их смело можно сочетать с кедами для городских образов или с босоножками на каблуке для вечерних выходов.

Джинси-підкови підкорюють тренди
Оригинальные джинсы 2025 года. Фото из Instagram

Флористическая вышивка

Джинсы с вышитыми цветами выглядят нежно, немного ностальгично и очень стильно. Вышивка может быть мелкой или крупной, яркой или почти незаметной — все зависит от настроения. Она часто появляется возле карманов, на бедрах или внизу штанин. Андре Тан уверен: такие джинсы — это не просто модная вещь, а способ рассказать о себе без слов.

Джинси з вишитими квітами мають оригінальний вигляд
Джинсы с вышитыми цветами. Фото из Instagram

Клеш

Джинсы, которые расширяются от колена, снова в моде. Они визуально удлиняют ноги, удачно смотрятся и с каблуками, и с плоским ходом, и подходят почти под любой верх. Тан называет их must-have сезона и трудно не согласиться. Это классика, которая никогда не надоест.

Джинси-кльош закріпились в трендах надовго
Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Андре Тан не просто так советует эти модели. Он уже много лет создает одежду, сочетающую стиль и практичность. И его советы — это не просто слова, а настоящая подсказка тем, кто хочет выглядеть современно, не теряя комфорта.

Так что если стоите в примерочной и не знаете, какие джинсы выбрать, вспомните о "подкове", вышивке и клеше. Возможно, именно одна из этих моделей станет вашей любимой этим летом.

Ранее мы писали о любимом образе Энистон с джинсами, который снова возвращается в моду из 2000-х.

Также мы сообщали об идеях стильных образов с джинсами из 80-х.

Андре Тан мода одежда Джинсы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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