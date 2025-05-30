З чим носити джинси з 80-х у 2025 році — трендові речі, які усім пасують

Джинси. Фото: Freepik

Широкі джинси з високою талією, які всі знають як Mom jeans, давно стали улюбленими серед модниць. Вони з’явилися ще в 80-х, але й зараз мають такий вигляд, ніби створені саме для сьогодення. Зручні, стильні й універсальні — саме те, що треба для сучасного ритму життя.

Новини.LIVE розповість детальніше про них.

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У чому головна перевага цих джинсів

Їх можна легко комбінувати з різним верхом і кожного разу образ виходить новим. Наприклад, на кожен день підійде Mom jeans із короткою курткою зі штучної шкіри та базовим лонгслівом. Ідеально для прогулянки або кави з подругою у прохолодну погоду. У спеку віддавайте перевагу базовій футболці чи з веселим принтом. Класика для міського драйву.

Простий, але стильний образ. Фото з Instagram

А ще ці джинси можуть бути доволі жіночними в образі:

варіант із рюшами або тканинним паском плюс довгий шкіряний жакет і топ-бюстьє — гарний вибір для побачення;

для романтичного настрою — вкорочені джинси з необробленими краями, ніжна блуза з шифону чи мережива та вельветовий жакет.

Вдало підібраний образ. Фото з Instagram

А якщо хочеться трохи спорту, то джинсова оверсайз-куртка та кроп-топ стануть чудовим доповненням. Таким чином, Mom jeans — це справжній must-have: пасують усім, мають модний вигляд, не сковують рухів. А найкраще те, що в них ви завжди будете почуватися собою.

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