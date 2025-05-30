С чем носить джинсы из 80-х в 2025 году - трендовые вещи, которые подходят всем

Джинсы. Фото: Freepik

Широкие джинсы с высокой талией, которые все знают как Mom jeans, давно стали любимыми среди модниц. Они появились еще в 80-х, но и сейчас выглядят так, будто созданы именно для настоящего времени. Удобные, стильные и универсальные — именно то, что нужно для современного ритма жизни.

Новини.LIVE расскажет подробнее о них.

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В чем главное преимущество этих джинсов

Их можно легко комбинировать с разным верхом и каждый раз образ получается новым. Например, на каждый день подойдет Mom jeans с короткой курткой из искусственной кожи и базовым лонгсливом. Идеально для прогулки или кофе с подругой в прохладную погоду. В жару отдавайте предпочтение базовой футболке или с веселым принтом. Классика для городского драйва.

Простой, но стильный образ. Фото из Instagram

А еще эти джинсы могут быть довольно женственными в образе:

вариант с рюшами или тканевым пояском плюс длинный кожаный жакет и топ-бюстье — хороший выбор для свидания;

для романтического настроения — укороченные джинсы с необработанными краями, нежная блуза из шифона или кружева и вельветовый жакет.

Удачно подобранный образ. Фото из Instagram

А если хочется немного спорта, то джинсовая оверсайз-куртка и кроп-топ станут отличным дополнением. Таким образом, Mom jeans — это настоящий must-have: подходят всем, выглядят модно, не сковывают движений. А лучше всего то, что в них вы всегда будете чувствовать себя собой.

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