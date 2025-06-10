Список антитрендов от Андре Тана — что больше не носим

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Лето — это время обновлений и легкости, а не жаркая каторга в неудобной одежде. Именно об этом напоминает украинский дизайнер Андре Тан, который в своем Instagram делится советами о том, что стоит носить, а от чего лучше держаться подальше. Некоторые вещи, говорит дизайнер, способны сделать образ не просто устаревшим, а еще и дешевым.

В его новом посте в Instagram речь идет о четырех главных модных ошибках этого лета, которые стоит оставить в прошлом.

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Прозрачные вещи

Да, хочется легкости, но чрезмерная прозрачность — это уже не о стиле, а скорее о попытке привлечь внимание любой ценой. Если сквозь платье или топ видно белье — это выглядит неуместно, особенно днем. Тан советует искать компромиссы: выбирайте вещи из легких тканей, но с продуманным кроем — например, прозрачная юбка и длинная футболка, или легкие брюки с подшитыми шортами.

Прозрачное платье. Фото из Instagram

Блеск, который не ко времени

Сатиновые ткани, пайетки, металлик — все это лучше оставить для вечеринок. В повседневном летнем гардеробе они лишние, а еще могут добавить несколько лишних лет. Вместо этого стоит обратить внимание на матовые, мягкие текстуры.

Юбка в пайетках. Фото из Instagram

Мини, которое не оставляет простора воображению

Короткие вещи — это не табу, но ультракороткое мини легко переходит грань. И тогда уже не о моде, а о неудобстве. Вместо этого лучше выбрать среднюю длину — так и комфортнее, и выглядит это уместнее почти в любой ситуации.

Мини-юбка. Фото из Instagram

Слишком много всего

Воланы, стразы, банты, глубокие вырезы — все это по одному выглядит мило. Но если все вместе — эффект "елочки" гарантирован.

Очень яркая блузка. Фото из Instagram

Тан советует делать ставку на один яркий элемент в образе: либо топ с бантом, либо интересная юбка, либо цветные босоножки. Одно, но метко.

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