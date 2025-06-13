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Головна Мода Андре Тан здивував вибором головного взуття літа

Андре Тан здивував вибором головного взуття літа

Ua en ru
Дата публікації: 13 червня 2025 09:19
Наймодніше взуття цього літа — за версією Андре Тана
Андре Тан. Фото: скриншот відео
Ключові моменти Яке взуття точно варто мати в шафі цього літа

Літо — це про відкриті вікна, сонце на шкірі й легкість у всьому. І якщо говорити про взуття, воно теж має бути легким, зручним і стильним.

Український дизайнер Андре Тан поділився у своєму Instagram добіркою літніх пар, які будуть справжнім порятунком у спекотні дні.

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Яке взуття точно варто мати в шафі цього літа

Мюлі

Без задника, без всього зайвого — ідеальне взуття на літо. Тан називає мюлі базовою річчю, яка личить і до сукні на побачення, і до костюма на роботу. У моді зараз прості варіанти — мінімум деталей, максимум шику.

Мюлі найбільш універсальне взуття на літо
Мюлі. Фото з Instagram

Балетки

Легка класика, яка знову на коні. Але не ті, що ніби з 2000-х, а більш витончені — з гострим носиком, трохи на підборі. Їх легко поєднати з сукнями, бермудами чи навіть джинсовими спідницями.

Балетки для теплої погоди теж хороший варіант
Балетки. Фото з Instagram

Лофери

Так, вони теж на літо. Особливо, якщо обрати пару з м’якої шкіри чи замші. Можна носити на босу ногу, і навіть зі шкарпетками, якщо хочеться трохи грайливості. Доречні як в ділових, так і в кежуал-луках.

Лофери теж будуть не зайві цього літа
Лофери. Фото з Instagram

Ретро-кеди

Не новенькі блискучі, а такі, що ніби вже трохи поношені — із потертостями, м’якою шкірою або тканинні. Такі кеди додають образу характеру. Сміливо носіть з джинсами, сукнями і навіть костюмами.

Ретро-кеди актуальні як ніколи
Ретро-кеди. Фото з Instagram

В’єтнамки

Не ті пластикові, що лише на пляж, а з натуральної шкіри чи текстилю. Тан радить шукати мінімалістичні моделі, які можна одягнути і на прогулянку містом, і до кав’ярні з подругами.

В'єтнамки зараз носять не тільки на пляж
В’єтнамки. Фото з Instagram

Найкраще поєднувати з лляними речами.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан вказав на невдалі деталі в літніх образах. 

Також ми повідомляли, що Андре Тан показав модні фасони джинсів цього року.

Андре Тан мода тренди взуття стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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