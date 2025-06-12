Трендові шльопанці на платформі — як обрати свою пару

Шльпанці. Фото: Freepik

Цього літа вулична мода змінює курс. Біркенштоки, які здавалися незамінними, поступово відходять на другий план. Їхнє місце займають нові фаворити серед взуття — шльопанці на танкетці. Вони теж зручні, але при цьому дуже витончені. А головне — вже завоювали серця зірок і трендсеттерок.

Про це пише Vogue.

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Після гучного успіху босоніжок Chloé, які торік прославила Сієнна Міллер, у центр уваги виходить інший силует. У 2025-му в моді легкі, жіночні шльопанці на танкетці — вони мають стильний вигляд, але не жертвують комфортом. Це взуття ідеальне для прогулянок, відпустки, вечірніх виходів і навіть для фотосесій.

Хто з зірок вже почав носити шльопанці на танкетці

Підтвердження — образ Емілі Ратаковські у Каннах. Модель з'явилася на зйомках для Gucci в бежевих шльопанцях на високій танкетці. Спершу вона поєднала їх з розстебнутою сорочкою, купальником і легкими штанами кольору Mocha Mousse, а потім із купальником кольору фуксії та хусткою на стегнах.

Емілі Ратаковські. Фото: Vogue

А ось Алекс Консані, "Модель року" за версією Fashion Awards, зробила ставку на білу мінісукню та шкіряні в’єтнамки на танкетці — саме ті, що в 90-х обожнювала Ґвінет Пелтроу. У такому взутті можна легко гуляти містом і не відчувати втоми.

Алекс Консані. Фото: Vogue

Для тих, хто не хоче експериментів, класика теж на місці — чорні шкіряні шльопанці на танкетці. Іспанська модниця Марія Бернад показала, як їх носити з романтичними мідіспідницями.

Марія Бернад. Фото: Vogue

А якщо душа просить кольору — вибір величезний. Плетені моделі в усіх кольорах веселки, як у лондонської інфлюенсерки, срібні, золоті, глибокі насичені відтінки — усе це є в нових колекціях. Деякі шльопанці навіть схожі на літні сумки з рафії — має яскравий і веселий вигляд.

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