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Головна Мода Шльопанці на платформі — взуття, яке носить весь світ

Шльопанці на платформі — взуття, яке носить весь світ

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Дата публікації: 12 червня 2025 18:10
Трендові шльопанці на платформі — як обрати свою пару
Шльпанці. Фото: Freepik
Ключові моменти Хто з зірок вже почав носити шльопанці на танкетці

Цього літа вулична мода змінює курс. Біркенштоки, які здавалися незамінними, поступово відходять на другий план. Їхнє місце займають нові фаворити серед взуття — шльопанці на танкетці. Вони теж зручні, але при цьому дуже витончені. А головне — вже завоювали серця зірок і трендсеттерок.

Про це пише Vogue.

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Після гучного успіху босоніжок Chloé, які торік прославила Сієнна Міллер, у центр уваги виходить інший силует. У 2025-му в моді легкі, жіночні шльопанці на танкетці — вони мають стильний вигляд, але не жертвують комфортом. Це взуття ідеальне для прогулянок, відпустки, вечірніх виходів і навіть для фотосесій.

Хто з зірок вже почав носити шльопанці на танкетці

Підтвердження — образ Емілі Ратаковські у Каннах. Модель з'явилася на зйомках для Gucci в бежевих шльопанцях на високій танкетці. Спершу вона поєднала їх з розстебнутою сорочкою, купальником і легкими штанами кольору Mocha Mousse, а потім із купальником кольору фуксії та хусткою на стегнах. 

Емілі Ратаковські вже показала модне взуття цього сезону
Емілі Ратаковські. Фото: Vogue

А ось Алекс Консані, "Модель року" за версією Fashion Awards, зробила ставку на білу мінісукню та шкіряні в’єтнамки на танкетці — саме ті, що в 90-х обожнювала Ґвінет Пелтроу. У такому взутті можна легко гуляти містом і не відчувати втоми.

Ці в'єтнамки можна вписати в будь-який образ
Алекс Консані. Фото: Vogue

Для тих, хто не хоче експериментів, класика теж на місці — чорні шкіряні шльопанці на танкетці. Іспанська модниця Марія Бернад показала, як їх носити з романтичними мідіспідницями.

Це взуття може стати класикою
Марія Бернад. Фото: Vogue

А якщо душа просить кольору — вибір величезний. Плетені моделі в усіх кольорах веселки, як у лондонської інфлюенсерки, срібні, золоті, глибокі насичені відтінки — усе це є в нових колекціях. Деякі шльопанці навіть схожі на літні сумки з рафії — має яскравий і веселий вигляд.

Раніше ми писали про те, що цього літа все більше модниць обирають балетки кроше.

Також ми повідомляли, на які сандалі цього сезону звернути увагу.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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