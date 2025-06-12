Трендовые шлепанцы на платформе — как выбрать свою пару

Шлепанцы на платформе — обувь, которую носит весь мир
Этим летом уличная мода меняет курс. Биркенштоки, которые казались незаменимыми, постепенно отходят на второй план. Их место занимают новые фавориты среди обуви — шлепанцы на танкетке. Они тоже удобны, но при этом очень изящны. А главное — уже завоевали сердца звезд и трендсеттерок.
Об этом пишет Vogue.
После громкого успеха босоножек Chloé, которые в прошлом году прославила Сиенна Миллер, в центр внимания выходит другой силуэт. В 2025-м в моде легкие, женственные шлепанцы на танкетке — они выглядят стильно, но не жертвуют комфортом. Эта обувь идеальна для прогулок, отпуска, вечерних выходов и даже для фотосессий.
Кто из звезд уже начал носить шлепанцы на танкетке
Подтверждение — образ Эмили Ратаковски в Каннах. Модель появилась на съемках для Gucci в бежевых шлепанцах на высокой танкетке. Сперва она сочетала их с расстегнутой рубашкой, купальником и легкими брюками цвета Mocha Mousse, а затем с купальником цвета фуксии и набедренным платком.
А вот Алекс Консани, "Модель года" по версии Fashion Awards, сделала ставку на белое мини-платье и кожаные вьетнамки на танкетке — именно те, которые в 90-х обожала Гвинет Пэлтроу. В такой обуви можно легко гулять по городу и не чувствовать усталости.
Для тех, кто не хочет экспериментов, классика тоже на месте — черные кожаные шлепанцы на танкетке. Испанская модница Мария Бернад показала, как их носить с романтичными миди-юбками.
А если душа просит цвета — выбор огромный. Плетеные модели во всех цветах радуги, как у лондонского инфлюенсера, серебряные, золотые, глубокие насыщенные оттенки — все это есть в новых коллекциях. Некоторые шлепанцы даже похожи на летние сумки из рафии — выглядит ярко и весело.
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