Трендовые шлепанцы на платформе — как выбрать свою пару

Шлепанцы. Фото: Freepik

Этим летом уличная мода меняет курс. Биркенштоки, которые казались незаменимыми, постепенно отходят на второй план. Их место занимают новые фавориты среди обуви — шлепанцы на танкетке. Они тоже удобны, но при этом очень изящны. А главное — уже завоевали сердца звезд и трендсеттерок.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

После громкого успеха босоножек Chloé, которые в прошлом году прославила Сиенна Миллер, в центр внимания выходит другой силуэт. В 2025-м в моде легкие, женственные шлепанцы на танкетке — они выглядят стильно, но не жертвуют комфортом. Эта обувь идеальна для прогулок, отпуска, вечерних выходов и даже для фотосессий.

Кто из звезд уже начал носить шлепанцы на танкетке

Подтверждение — образ Эмили Ратаковски в Каннах. Модель появилась на съемках для Gucci в бежевых шлепанцах на высокой танкетке. Сперва она сочетала их с расстегнутой рубашкой, купальником и легкими брюками цвета Mocha Mousse, а затем с купальником цвета фуксии и набедренным платком.

Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

А вот Алекс Консани, "Модель года" по версии Fashion Awards, сделала ставку на белое мини-платье и кожаные вьетнамки на танкетке — именно те, которые в 90-х обожала Гвинет Пэлтроу. В такой обуви можно легко гулять по городу и не чувствовать усталости.

Алекс Консани. Фото: Vogue

Для тех, кто не хочет экспериментов, классика тоже на месте — черные кожаные шлепанцы на танкетке. Испанская модница Мария Бернад показала, как их носить с романтичными миди-юбками.

Мария Бернад. Фото: Vogue

А если душа просит цвета — выбор огромный. Плетеные модели во всех цветах радуги, как у лондонского инфлюенсера, серебряные, золотые, глубокие насыщенные оттенки — все это есть в новых коллекциях. Некоторые шлепанцы даже похожи на летние сумки из рафии — выглядит ярко и весело.

Ранее мы писали о том, что этим летом все больше модниц выбирают балетки кроше.

Также мы сообщали, на какие сандалии в этом сезоне обратить внимание.