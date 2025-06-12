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Главная Мода Шлепанцы на платформе — обувь, которую носит весь мир

Шлепанцы на платформе — обувь, которую носит весь мир

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Дата публикации 12 июня 2025 18:10
Трендовые шлепанцы на платформе — как выбрать свою пару
Шлепанцы. Фото: Freepik
Ключові моменти Кто из звезд уже начал носить шлепанцы на танкетке

Этим летом уличная мода меняет курс. Биркенштоки, которые казались незаменимыми, постепенно отходят на второй план. Их место занимают новые фавориты среди обуви — шлепанцы на танкетке. Они тоже удобны, но при этом очень изящны. А главное — уже завоевали сердца звезд и трендсеттерок.

Об этом пишет Vogue.

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После громкого успеха босоножек Chloé, которые в прошлом году прославила Сиенна Миллер, в центр внимания выходит другой силуэт. В 2025-м в моде легкие, женственные шлепанцы на танкетке — они выглядят стильно, но не жертвуют комфортом. Эта обувь идеальна для прогулок, отпуска, вечерних выходов и даже для фотосессий.

Кто из звезд уже начал носить шлепанцы на танкетке

Подтверждение — образ Эмили Ратаковски в Каннах. Модель появилась на съемках для Gucci в бежевых шлепанцах на высокой танкетке. Сперва она сочетала их с расстегнутой рубашкой, купальником и легкими брюками цвета Mocha Mousse, а затем с купальником цвета фуксии и набедренным платком. 

Емілі Ратаковські вже показала модне взуття цього сезону
Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

А вот Алекс Консани, "Модель года" по версии Fashion Awards, сделала ставку на белое мини-платье и кожаные вьетнамки на танкетке — именно те, которые в 90-х обожала Гвинет Пэлтроу. В такой обуви можно легко гулять по городу и не чувствовать усталости.

Ці в'єтнамки можна вписати в будь-який образ
Алекс Консани. Фото: Vogue

Для тех, кто не хочет экспериментов, классика тоже на месте — черные кожаные шлепанцы на танкетке. Испанская модница Мария Бернад показала, как их носить с романтичными миди-юбками.

Це взуття може стати класикою
Мария Бернад. Фото: Vogue

А если душа просит цвета — выбор огромный. Плетеные модели во всех цветах радуги, как у лондонского инфлюенсера, серебряные, золотые, глубокие насыщенные оттенки — все это есть в новых коллекциях. Некоторые шлепанцы даже похожи на летние сумки из рафии — выглядит ярко и весело.

Ранее мы писали о том, что этим летом все больше модниц выбирают балетки кроше.

Также мы сообщали, на какие сандалии в этом сезоне обратить внимание.

 

мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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