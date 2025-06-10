Взуття, яке модниці носять щодня цього літа — балетки кроше

Балетки. Фото: Freepik

Хто б міг уявити, що взуття, яке колись лежало нікому не потрібним в бабусиній скрині, знову стане на піку моди. Але балетки кроше таки повернулися і зробили це з великим шумом. У них є щось особливе: трохи ніжності, трохи спогадів, і водночас дуже сучасний вайб. Їх вже показали на подіумі Miu Miu, а тепер вони зірки TikTok і Pinterest.

Новини.LIVE розповість, як знайти свою ідеальну пару, адже мова точно не про випадкову покупку — це про любов із першого погляду.

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Балетки з кроше — це не просто зручне взуття. Це історія, яка почалася ще у 70-х, коли стиль бохо був не трендом, а способом мислення. Тоді все, що створене вручну, вважалося ознакою свободи і смаку.

Балетки кроше. Фото з Instagram

Сьогодні ця традиція повертається, але вже з іншим акцентом: зараз кроше — це про спокій, витонченість і відчуття, що ви не женетесь за модою, а створюєте її самі. І хоча ці балетки не для дощу чи марафонів по місту, вони мають розкішний вигляд — особливо з маленькими логотипами, пришитими вручну.

Цікаве взуття. Фото з Instagram

Найкраще вони пасують до літніх образів: лляні сукні, вільні сорочки, бермуди, легкі костюми з бавовни. Усе це має на диво органічний вигляд з таким взуттям. Додайте сумку з рафії, великі окуляри у вінтажному стилі для цільності образу. Вийде м’яко, затишно, красиво. І жодної натягнутої елегантності — лише щирий стиль і трохи ностальгії.

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