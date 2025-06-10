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Главная Мода Балетки кроше снова в моде — как их носят в 2025 году

Балетки кроше снова в моде — как их носят в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 11:16
Обувь, которую модницы носят ежедневно этим летом — балетки кроше
Балетки. Фото: Freepik

Кто бы мог представить, что обувь, которая когда-то лежала никому не нужной в бабушкином сундуке, снова станет на пике моды. Но балетки кроше таки вернулись и сделали это с большим шумом. В них есть что-то особенное: немного нежности, немного воспоминаний, и в то же время очень современный вайб. Их уже показали на подиуме Miu Miu, а теперь они звезды TikTok и Pinterest.

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Балетки с кроше — это не просто удобная обувь. Это история, которая началась еще в 70-х, когда стиль бохо был не трендом, а образом мышления. Тогда все, что создано вручную, считалось признаком свободы и вкуса.

Балетки кроше, що мають не тільки зручний, але і стильний вигляд
Балетки кроше. Фото из Instagram

Сегодня эта традиция возвращается, но уже с другим акцентом: сейчас кроше — это про спокойствие, утонченность и ощущение, что вы не гонитесь за модой, а создаете ее сами. И хотя эти балетки не для дождя или марафонов по городу, они выглядят роскошно — особенно с маленькими логотипами, пришитыми вручную.

Ідеальне взуття для літніх образів
Интересная обувь. Фото из Instagram

Лучше всего они подходят к летним образам: льняные платья, свободные рубашки, бермуды, легкие костюмы из хлопка. Все это удивительно органично смотрится с такой обувью. Добавьте сумку из рафии, большие очки в винтажном стиле для целостности образа. Получится мягко, уютно, красиво. И никакой натянутой элегантности — только искренний стиль и немного ностальгии.

Ранее мы писали о том, какие босоножки из 1920-х снова в тренде.

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мода тренды обувь стиль балетки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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