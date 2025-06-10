Обувь, которую модницы носят ежедневно этим летом — балетки кроше

Балетки. Фото: Freepik

Кто бы мог представить, что обувь, которая когда-то лежала никому не нужной в бабушкином сундуке, снова станет на пике моды. Но балетки кроше таки вернулись и сделали это с большим шумом. В них есть что-то особенное: немного нежности, немного воспоминаний, и в то же время очень современный вайб. Их уже показали на подиуме Miu Miu, а теперь они звезды TikTok и Pinterest.

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Балетки с кроше — это не просто удобная обувь. Это история, которая началась еще в 70-х, когда стиль бохо был не трендом, а образом мышления. Тогда все, что создано вручную, считалось признаком свободы и вкуса.

Балетки кроше. Фото из Instagram

Сегодня эта традиция возвращается, но уже с другим акцентом: сейчас кроше — это про спокойствие, утонченность и ощущение, что вы не гонитесь за модой, а создаете ее сами. И хотя эти балетки не для дождя или марафонов по городу, они выглядят роскошно — особенно с маленькими логотипами, пришитыми вручную.

Интересная обувь. Фото из Instagram

Лучше всего они подходят к летним образам: льняные платья, свободные рубашки, бермуды, легкие костюмы из хлопка. Все это удивительно органично смотрится с такой обувью. Добавьте сумку из рафии, большие очки в винтажном стиле для целостности образа. Получится мягко, уютно, красиво. И никакой натянутой элегантности — только искренний стиль и немного ностальгии.

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