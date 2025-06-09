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Головна Мода Босоніжки з 1920-х, які знову стали актуальними цього літа

Босоніжки з 1920-х, які знову стали актуальними цього літа

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Дата публікації: 9 червня 2025 09:19
Знамениті босоніжки 1920-х знову у тренді — вічна класика
Дівчина в босоніжках. Фото: Pixabay

Ще якихось сто років тому ці туфлі блищали на танцполах, а сьогодні це улюблене взуття всіх модниць літа 2025. Мова про босоніжки Salome: з характерним Т-подібним ремінцем, який не лише тримає ногу, а й візуально витягує силует. Елегантні, зручні, з шармом старого кіно — саме такі пари повертаються у тренди.

Про це пише Vogue.

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Чому ці легендарні босоніжки повернулись в моду

У 1920-х у них танцювали чарльстон, а тепер вони впевнено крокують вулицями модних столиць. І мають такий вигляд, ніби ніколи й не зникали. Дизайнери знову і знову переосмислюють цю класику, додаючи кольору, гри з формою каблука чи нових текстур, і щоразу влучають у саме серце.

Найприємніше те, що їх легко вписати в будь-який образ. Хочеться щось в дусі парижської легкості — беріть джинси-сигарети, базовий топ і піджак оверсайз. Ефект гарантовано.

З цими босоніжками будь-який образ засяє
Зої Солдана. Photo: TheStewartofNY

Або міксуйте з широкими штанами, простою білою футболкою, щоб отримати невимушений, але стильний комплект.

Ще один гарний літній приклад — чорна сукня-кімоно плюс помаранчеві Salome, як у Голлі Роджерс на показі в Мілані. Або стриманий Copenhagen-style: білі босоніжки, палаццо і світлий верх. Ідеальний баланс між модою і комфортом.

Босоніжки, які захочеться носити щодня
Стильні босоніжки. Фото: Instagram.hoskelsa

А якщо хочеться трохи більше гламуру, то зверніть увагу на варіанти з лакованої шкіри кольору стиглої вишні від Ferragamo або витончені моделі з бантом від Armani. 

Колір взуття, що зараз в тренді
Ferragamo. Фото: Vogue

У них і в офіс, і на вечерю — однаково доречно.

Раніше ми писали про те, які сандалі з 2000-х теж підкорюють моду.

Також ми повідомляли, що зірка показала модне взуття 2025 року.

літо мода тренди взуття стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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