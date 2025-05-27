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Головна Мода Зірка показала, яке взуття буде в моді у 2025-му

Зірка показала, яке взуття буде в моді у 2025-му

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Дата публікації: 27 травня 2025 09:19
Наймодніше взуття 2025 року — вибір відомої акторки
Гарні туфлі. Фото: Freepik

Відома акторка Хлоя Севіньї знову довела, що вміє створювати образи, повз які просто неможливо пройти. Її нещодавня поява на вулицях Нью-Йорка — це маленький модний шедевр, який хочеться розглядати до дрібниць. Для виходу на показ своєї нової комедії "Чарівна ферма" акторка обрала щось неймовірно свіже й стильне: коротка червона спортивна куртка, ніжна шовкова сукня, тоненькі золоті сережки-кільця — ідеальний мікс повсякденного та гламурного стилю.

Про це пише Vogue.

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Взуття, яке точно варто мати у 2025 році

Найбільше захоплення в образі зірки викликали босоніжки. Таке взуття хочеться не просто мати у своєму гардеробі, а носити щодня. Яскраво-червоні, лаковані, з відкритим носком — босоніжки бренду Jude одразу притягують погляд. Без зайвих деталей, без ремінців, вони лише злегка відкривають пальці ніг — саме те, що називають peep-toe. І це не просто взуття, а маленький модний сигнал: елегантність і сексуальність можуть іти пліч-о-пліч.

Елегантне взуття, що носять знаменитості
Хлоя Севіньї. Фото: Vogue

Цей тренд з відкритими босоніжками з акцентом на пальці вже почали підхоплювати топові бренди. У своїх нових колекціях його показали Fendi, Louis Vuitton і Prada. Але Хлоя зробила це ще до того, як це стало мейнстримом. І, що найприємніше, вона зробила це зі своїм фірмовим стилем — трохи ретро, трохи сміливо, але завжди зі смаком. Її вибір — це не просто про моду, це про ставлення до речей. 

Цього разу образ Хлої викликав асоціації зі стилем Джессіки Реббіт — жіночним, чуттєвим, але не вульгарним. І головне таким, який хочеться повторити. Без дивних експериментів і надмірної театральності. Просто красиво, просто по-своєму.

Здається, саме так і виглядає нове розуміння сексуальності у моді — не виклик, а легкий натяк. І Хлоя Севіньї, як завжди, попереду всіх.

Раніше ми писали про те, які босоніжки варто сміливо носити цього літа.

Також ми повідомляли про універсальне взуття на літо.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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