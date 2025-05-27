Наймодніше взуття 2025 року — вибір відомої акторки

Гарні туфлі. Фото: Freepik

Відома акторка Хлоя Севіньї знову довела, що вміє створювати образи, повз які просто неможливо пройти. Її нещодавня поява на вулицях Нью-Йорка — це маленький модний шедевр, який хочеться розглядати до дрібниць. Для виходу на показ своєї нової комедії "Чарівна ферма" акторка обрала щось неймовірно свіже й стильне: коротка червона спортивна куртка, ніжна шовкова сукня, тоненькі золоті сережки-кільця — ідеальний мікс повсякденного та гламурного стилю.

Про це пише Vogue.

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Найбільше захоплення в образі зірки викликали босоніжки. Таке взуття хочеться не просто мати у своєму гардеробі, а носити щодня. Яскраво-червоні, лаковані, з відкритим носком — босоніжки бренду Jude одразу притягують погляд. Без зайвих деталей, без ремінців, вони лише злегка відкривають пальці ніг — саме те, що називають peep-toe. І це не просто взуття, а маленький модний сигнал: елегантність і сексуальність можуть іти пліч-о-пліч.

Хлоя Севіньї. Фото: Vogue

Цей тренд з відкритими босоніжками з акцентом на пальці вже почали підхоплювати топові бренди. У своїх нових колекціях його показали Fendi, Louis Vuitton і Prada. Але Хлоя зробила це ще до того, як це стало мейнстримом. І, що найприємніше, вона зробила це зі своїм фірмовим стилем — трохи ретро, трохи сміливо, але завжди зі смаком. Її вибір — це не просто про моду, це про ставлення до речей.

Цього разу образ Хлої викликав асоціації зі стилем Джессіки Реббіт — жіночним, чуттєвим, але не вульгарним. І головне таким, який хочеться повторити. Без дивних експериментів і надмірної театральності. Просто красиво, просто по-своєму.

Здається, саме так і виглядає нове розуміння сексуальності у моді — не виклик, а легкий натяк. І Хлоя Севіньї, як завжди, попереду всіх.

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