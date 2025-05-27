Самая модная обувь 2025 года — выбор известной актрисы

Красивые туфли. Фото: Freepik

Известная актриса Хлоя Севиньи снова доказала, что умеет создавать образы, мимо которых просто невозможно пройти. Ее недавнее появление на улицах Нью-Йорка — это маленький модный шедевр, который хочется рассматривать до мелочей. Для выхода на показ своей новой комедии "Волшебная ферма" актриса выбрала что-то невероятно свежее и стильное: короткая красная спортивная куртка, нежное шелковое платье, тоненькие золотые серьги-кольца — идеальный микс повседневного и гламурного стиля.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Обувь, которую точно стоит иметь в 2025 году

Наибольший восторг в образе актрисы вызвали босоножки. Такую обувь хочется не просто иметь в своем гардеробе, а носить каждый день. Ярко-красные, лакированные, с открытым носком — босоножки бренда Jude сразу притягивают взгляд. Без лишних деталей, без ремешков, они лишь слегка приоткрывают пальцы ног — именно то, что называют peep-toe. И это не просто обувь, а маленький модный сигнал: элегантность и сексуальность могут идти бок о бок.

Хлоя Севиньи. Фото: Vogue

Этот тренд с открытыми босоножками с акцентом на пальцы уже начали подхватывать топовые бренды. В своих новых коллекциях его показали Fendi, Louis Vuitton и Prada. Но Хлоя сделала это еще до того, как это стало мейнстримом. И, что самое приятное, она сделала это со своим фирменным стилем — немного ретро, немного смело, но всегда со вкусом. Ее выбор — это не просто о моде, это об отношении к вещам.

В этот раз образ Хлои вызвал ассоциации со стилем Джессики Рэббит — женственным, чувственным, но не вульгарным. И главное таким, который хочется повторить. Без странных экспериментов и чрезмерной театральности. Просто красиво, просто по-своему.

Кажется, именно так и выглядит новое понимание сексуальности в моде — не вызов, а легкий намек. И Хлоя Севиньи, как всегда, впереди всех.

Ранее мы писали о том, какие босоножки стоит смело носить этим летом.

Также мы сообщали об универсальной обуви на лето.