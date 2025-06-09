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Главная Мода Босоножки из 1920-х, которые снова стали актуальными этим летом

Босоножки из 1920-х, которые снова стали актуальными этим летом

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 09:19
Знаменитые босоножки 1920-х снова в тренде - вечная классика
Девушка в босоножках. Фото: Pixabay

Еще каких-то сто лет назад эти туфли блистали на танцполах, а сегодня это любимая обувь всех модниц лета 2025. Речь о босоножках Salome: с характерным Т-образным ремешком, который не только держит ногу, но и визуально вытягивает силуэт. Элегантные, удобные, с шармом старого кино — именно такие пары возвращаются в тренды.

Об этом пишет Vogue.

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В 1920-х в них танцевали чарльстон, а теперь они уверенно шагают по улицам модных столиц. И выглядят так, будто никогда и не исчезали. Дизайнеры снова и снова переосмысливают эту классику, добавляя цвета, игры с формой каблука или новых текстур, и каждый раз попадают в самое сердце.

Самое приятное то, что их легко вписать в любой образ. Хочется что-то в духе парижской легкости — берите джинсы-сигареты, базовый топ и пиджак оверсайз. Эффект гарантирован.

З цими босоніжками будь-який образ засяє
Зои Солдана. Фото: TheStewartofNY

Или миксуйте с широкими брюками, простой белой футболкой, чтобы получить непринужденный, но стильный комплект.

Еще один хороший летний пример — черное платье-кимоно плюс оранжевые Salome, как у Холли Роджерс на показе в Милане. Или сдержанный Copenhagen-style: белые босоножки, палаццо и светлый верх. Идеальный баланс между модой и комфортом.

Босоніжки, які захочеться носити щодня
Стильные босоножки. Фото: Instagram.hoskelsa

А если хочется чуть больше гламура, то обратите внимание на варианты из лакированной кожи цвета спелой вишни от Ferragamo или изящные модели с бантом от Armani.

Колір взуття, що зараз в тренді
Ferragamo. Фото: Vogue

В них и в офис, и на ужин — одинаково уместно.

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лето мода тренды обувь стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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