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Головна Мода В'язана сумка-кроше стала головним хітом літа-2025

В'язана сумка-кроше стала головним хітом літа-2025

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 09:19
Сумка, яку носять усі модниці цього літа — без неї нікуди
Сумка кроше. Фото: Freepik

Цього літа без плетеної сумки — як без кавуна у спеку. Вона легка, трохи богемна, трохи романтична й дуже зручна. Її беруть із собою всі — і ті, хто їде на море, і ті, хто лишається в місті. Вона всюди доречна. З білою сорочкою й джинсами, з лляною сукнею, з купальником під пляжною хусткою. 

Новини.LIVE розповість детальніше про цей аксесуар.

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В чому особливість цієї сумки

Кроше-сумка — це аксесуар без вікових рамок. Вона пасує молодим дівчатам, які тільки відкривають для себе світ моди, й дорослим жінкам, які знають, що стиль — це не про вік, а про відчуття себе. Жінки 20+, 30+, 40+ і навіть 60+ можуть легко інтегрувати таку сумку у свій гардероб. Усе залежить від кольору, розміру і загального стилю.

Сумка кроше підійде жінці будь-якого віку
Кроше-сумка. Фото з Instagram

У моді як прості бежеві відтінки, так і яскраві смужки, м’які пастелі й навіть глибокий чорний — для тих, хто хоче мати трохи стриманіший, але не менш стильний вигляд. Якщо хочеться трохи ніжності, то оберіть варіант у молочному чи кремовому відтінку. Любите яскравість — візьміть варіант з кольоровими вставками або смужками. А чорна сумка кроше ідеальний вибір для міських образів, стриманий і елегантний.

Сумка кроше в чорному кольорі має елегантний вигляд
Чорна сумка. Фото з Instagram

Можна вибрати маленьку — для телефону, ключів і блиску для губ. А можна взяти об’ємну, куди влізе і книга, і пляшка води, і навіть настрій на хороший день. У весняно-літніх колекціях Chloé, Elie Saab та інших брендів таких сумок було стільки, ніби літо не закінчиться ніколи. І, мабуть, не дарма. Бо кроше — це не просто тренд, це про тепло, легкість і прості радості.

Ця сумка ідеальна для літа
Біла сумка. Фото з Instagram

Якщо у вас ще немає такої сумки — не біда. Магазини повні варіантів на будь-який смак і гаманець. І неважливо, чи це дизайнерська річ, чи знахідка з місцевого ринку — головне, щоб вона доповнювала саме вас.

Раніше ми писали про те, яка сумка залишається в тренді багато років.

Також ми повідомляли, що сумки з квітами знову в центрі уваги.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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