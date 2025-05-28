Квіти на сумці — аксесуар-2025, який не такий простий

Дівчина з сумкою. Фото: freepik

Квіти на сумках — це не новинка, але зараз вони повертаються у моду з новою силою. Ще у 2000-х таких квітів було чимало — пам’ятаєте великі троянди з тканини, які прикрашали клатчі або вечірні сумочки? Але тоді акцент був на глянцевість і блиск. Тепер усе інакше: стиль став делікатнішим, а квіти ніби з арт-галереї.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Сьогодні особливо популярні квіти "нереального" кольору — скажімо, синя або фіолетова троянда. Вони додають образу трохи казковості, як персонажі з фентезі. Це натяк на унікальність, ніби сумка не просто аксесуар, а частина історії. Такі квіти найчастіше шиють вручну, з шовку, органзи чи оксамиту — і це надає речі відчуття ручної роботи й тепла.

Стильна сумка в образі. Фото з Instagram

Дуже цікавий вигляд має поєднання аксесуарів між собою. Якщо скранч у волоссі має такий самий колір або зроблений з того самого матеріалу, що й квітка на сумці — створюється ефект завершеного образу. Особливо актуально це в пастельних відтінках: вершкове масло, м’ятний, ліловий.

Також є маленький модний секрет: яскраві квіти на нейтральному фоні виглядають ще ефектніше. Наприклад:

жовта троянда на чорній або коричневій сумці — контраст, який привертає увагу;

на чорній або коричневій сумці — контраст, який привертає увагу; небесно-блакитна квітка на білій — дуже ніжно, повітряно;

на білій — дуже ніжно, повітряно; бордова на темно-зеленій — глибоке поєднання, трохи драматичне, але дуже стильне.

Унікальна сумка. Фото з Instagram

Це тренд, який поєднує ретро-настрій із сучасною естетикою. Він ніби створений для тих, хто любить деталі — тихі, але промовисті.

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