Цветы на сумке — аксессуар-2025, который не такой простой

Девушка с сумкой. Фото: freepik

Цветы на сумках — это не новинка, но сейчас они возвращаются в моду с новой силой. Еще в 2000-х таких цветов было немало — помните крупные розы из ткани, которые украшали клатчи или вечерние сумочки? Но тогда акцент был на глянцевость и блеск. Теперь все иначе: стиль стал более деликатным, а цветы будто из арт-галереи.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Сегодня особенно популярны цветы "нереального" цвета — скажем, синяя или фиолетовая роза. Они добавляют образу немного сказочности, как персонажи из фэнтези. Это намек на уникальность, будто сумка не просто аксессуар, а часть истории. Такие цветы чаще всего шьют вручную, из шелка, органзы или бархата — и это придает вещи ощущение ручной работы и тепла.

Стильная сумка в образе. Фото из Instagram

Очень интересно смотрится сочетание аксессуаров между собой. Если скранч в волосах имеет такой же цвет или сделан из того же материала, что и цветок на сумке — создается эффект завершенного образа. Особенно актуально это в пастельных оттенках: сливочное масло, мятный, лиловый.

Также есть маленький модный секрет: яркие цветы на нейтральном фоне смотрятся еще эффектнее. Например:

желтая роза на черной или коричневой сумке — контраст, который привлекает внимание;

на черной или коричневой сумке — контраст, который привлекает внимание; небесно-голубой цветок на белой — очень нежно, воздушно;

на белой — очень нежно, воздушно; бордовая на темно-зеленой — глубокое сочетание, немного драматичное, но очень стильное.

Уникальная сумка. Фото из Instagram

Это тренд, который сочетает ретро-настроение с современной эстетикой. Он будто создан для тех, кто любит детали —-тихие, но красноречивые.

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