Цветы на сумке — аксессуар-2025, который не такой простой

Сумки с цветами возвращаются в моду — но с новыми правилами
Цветы на сумках — это не новинка, но сейчас они возвращаются в моду с новой силой. Еще в 2000-х таких цветов было немало — помните крупные розы из ткани, которые украшали клатчи или вечерние сумочки? Но тогда акцент был на глянцевость и блеск. Теперь все иначе: стиль стал более деликатным, а цветы будто из арт-галереи.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Какой необычный аксессуар на сумке сейчас в тренде
Сегодня особенно популярны цветы "нереального" цвета — скажем, синяя или фиолетовая роза. Они добавляют образу немного сказочности, как персонажи из фэнтези. Это намек на уникальность, будто сумка не просто аксессуар, а часть истории. Такие цветы чаще всего шьют вручную, из шелка, органзы или бархата — и это придает вещи ощущение ручной работы и тепла.
Очень интересно смотрится сочетание аксессуаров между собой. Если скранч в волосах имеет такой же цвет или сделан из того же материала, что и цветок на сумке — создается эффект завершенного образа. Особенно актуально это в пастельных оттенках: сливочное масло, мятный, лиловый.
Также есть маленький модный секрет: яркие цветы на нейтральном фоне смотрятся еще эффектнее. Например:
- желтая роза на черной или коричневой сумке — контраст, который привлекает внимание;
- небесно-голубой цветок на белой — очень нежно, воздушно;
- бордовая на темно-зеленой — глубокое сочетание, немного драматичное, но очень стильное.
Это тренд, который сочетает ретро-настроение с современной эстетикой. Он будто создан для тех, кто любит детали —-тихие, но красноречивые.
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