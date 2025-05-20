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Головна Мода Модна сумка, яка не здає позицій уже кілька сезонів

Модна сумка, яка не здає позицій уже кілька сезонів

Ua en ru
Дата публікації: 20 травня 2025 08:40
Сумка, яку модниці носять з року в рік — в чому її універсальність
Дівчина із сумкою. Фото: Freepik

Цього літа без плетеної сумки, як без сонцезахисного крему. Вона не просто стильна, а ще й зручна, легка, містка і додає кожному образу той самий розслаблений настрій відпустки, навіть якщо ви просто йдете у справах по місту.

Новини.LIVE розповість більше про цю сумку.

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Плетена сумка не покидає літні тренди останні роки

Плетені сумки вже кілька сезонів поспіль залишаються у списку must have. Але влітку 2025 року вони стають ще цікавішими: з’являються нові форми, незвичні плетіння, шкіряні ручки, контрастні вставки, бахрома чи навіть яскраві кольорові акценти. Тепер це аксесуар не лише для пляжу, а для кожного дня.

Плетена сумка знову актуальна
Плетена сумка. Фото з Instagram

Моделі з рафії чи сумки, ніби вив’язані гачком, чудово поєднуються як із легкою сукнею, так і з лляним костюмом. Їх доречно взяти і в офіс, і на прогулянку, і у відпустку. Завдяки нейтральним відтінкам та природному матеріалу така сумка легко доповнює будь-який літній гардероб.

Сумки незвичайної форми завжди доречні
Сумка незвичної форми. Фото з Instagram

І найприємніше — вона універсальна та пасує жінкам будь-якого віку. Має стильний, сучасний і доречний вигляд завжди. У цьому її головна сила.

Універсальна сумка, що пасує усім
Велика сумка. Фото з Instagram

А щоб зробити аксесуар ще індивідуальнішим, додайте до нього модний брелок, стрічку або хустинку на ручку. Актуальні моделі — це структуровані форми з цікавою фактурою, які нагадують класичні tote-bags, але у свіжому, плетеному виконанні. Адже літо-2025 — це про легкість, натуральність і аксесуари з характером. І плетена сумка саме така.

Раніше ми писали, яку іграшку зараз модно носити на сумці.

Також ми повідомляли про оригінальну сумку з 90-х, що знову в тренді.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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