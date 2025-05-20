Сумка, которую модницы носят из года в год — в чем ее универсальность

Девушка с сумкой. Фото: Freepik

Этим летом без плетеной сумки, как без солнцезащитного крема. Она не просто стильная, а еще и удобная, легкая, вместительная и придает каждому образу то самое расслабленное настроение отпуска, даже если вы просто идете по делам по городу.

Новини.LIVE расскажет больше об этой сумке.

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Плетеные сумки уже несколько сезонов подряд остаются в списке must have. Но летом 2025 года они становятся еще интереснее: появляются новые формы, необычные плетения, кожаные ручки, контрастные вставки, бахрома или даже яркие цветные акценты. Теперь это аксессуар не только для пляжа, а для каждого дня.

Плетеная сумка. Фото из Instagram

Модели из рафии или сумки, будто вывязанные крючком, прекрасно сочетаются как с легким платьем, так и с льняным костюмом. Их уместно взять и в офис, и на прогулку, и в отпуск. Благодаря нейтральным оттенкам и природному материалу такая сумка легко дополняет любой летний гардероб.

Сумка необычной формы. Фото из Instagram

И самое приятное — она универсальна и подходит женщинам любого возраста. Выглядит стильно, современно и уместно всегда. В этом ее главная сила.

Большая сумка. Фото из Instagram

А чтобы сделать аксессуар еще более индивидуальным, добавьте к нему модный брелок, ленту или платок на ручку. Актуальные модели — это структурированные формы с интересной фактурой, которые напоминают классические tote-bags, но в свежем, плетеном исполнении. Ведь лето-2025 — это про легкость, натуральность и аксессуары с характером. И плетеная сумка именно такая.

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