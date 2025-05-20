Сумка, которую модницы носят из года в год — в чем ее универсальность

Модная сумка, которая не сдает позиций уже несколько сезонов
Этим летом без плетеной сумки, как без солнцезащитного крема. Она не просто стильная, а еще и удобная, легкая, вместительная и придает каждому образу то самое расслабленное настроение отпуска, даже если вы просто идете по делам по городу.
Новини.LIVE расскажет больше об этой сумке.
Плетеная сумка не покидает летние тренды последние годы
Плетеные сумки уже несколько сезонов подряд остаются в списке must have. Но летом 2025 года они становятся еще интереснее: появляются новые формы, необычные плетения, кожаные ручки, контрастные вставки, бахрома или даже яркие цветные акценты. Теперь это аксессуар не только для пляжа, а для каждого дня.
Модели из рафии или сумки, будто вывязанные крючком, прекрасно сочетаются как с легким платьем, так и с льняным костюмом. Их уместно взять и в офис, и на прогулку, и в отпуск. Благодаря нейтральным оттенкам и природному материалу такая сумка легко дополняет любой летний гардероб.
И самое приятное — она универсальна и подходит женщинам любого возраста. Выглядит стильно, современно и уместно всегда. В этом ее главная сила.
А чтобы сделать аксессуар еще более индивидуальным, добавьте к нему модный брелок, ленту или платок на ручку. Актуальные модели — это структурированные формы с интересной фактурой, которые напоминают классические tote-bags, но в свежем, плетеном исполнении. Ведь лето-2025 — это про легкость, натуральность и аксессуары с характером. И плетеная сумка именно такая.
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