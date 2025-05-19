Як прикрасити сумку в стилі 2025 року — зверніть увагу на bag charm

Аксесуари. Фото: Freepik

Цього сезону сумка — це вже не просто річ для зберігання. Це особисте полотно, на якому можна малювати свій настрій, стиль і навіть характер. Весна-літо 2025 — це час, коли bag charms, підвіски, брелоки й милі дрібнички стали не деталлю, а головною прикрасою образу.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Хтось зав’язує стрічку, інший чіпляє м’яку іграшку, третій додає ланцюжок або логотип. І саме в цьому вся фішка.

Цього літа всі носять bag charm

Якщо повернутись трохи в минуле, все почалося з Джейн Біркін. Вона ніколи не носила свою легендарну сумку Hermès як "тільки сумку". На її ручках завжди висіли амулети, хустки, ключі, дрібнички — те, що робило її аксесуар справді її. Це не було про моду, це було про душу. І тепер цей підхід знову в тренді.

Balenciaga. Фото: Vogue

Подивіться на покази Miu Miu, Balenciaga або згадайте Chanel 2015 року — всі вони повертають цю ідею персонального декору. Сумки тепер не просто великі чи маленькі, дорогі чи базові — вони ніби свої. У кожної свій настрій, своя історія.

І це не лишилося тільки на подіумах. Дуа Ліпа, наприклад, взяла свою Birkin, додала замочок і бирки — і зробила з неї витвір себе. Streetstyle-зірки також не відстають: на вулицях панує повна свобода фантазії — від брелоків у вигляді Лабубу до цілих композицій із ланцюжків та тканин.

Дуа Ліпа. Фото: Vogue

Цей тренд про те, щоб не бути як усі. Навіть якщо у вас найпростіша сумка — вона може стати вашою фішкою. Просто додайте до неї щось, що вам близьке: брелок із поїздки, улюблену стрічку, намистинку від бабусі. Це не про моду, це про відчуття.

Раніше ми писали про наймодніші літні аксесуари від Андре Тана.

Також ми повідомляли про трендові жіночі годинники, що варто носити цього сезону.