Как украсить сумку в стиле 2025 года — обратите внимание на bag charm

Аксессуары. Фото: Freepik

В этом сезоне сумка — это уже не просто вещь для хранения. Это личный холст, на котором можно рисовать свое настроение, стиль и даже характер. Весна-лето 2025 — это время, когда bag charms, подвески, брелоки и милые безделушки стали не деталью, а главным украшением образа.

Об этом пишет Vogue.

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Кто-то завязывает ленточку, другой цепляет мягкую игрушку, третий добавляет цепочку или логотип. И именно в этом вся фишка.

Этим летом все носят bag charm

Если вернуться немного в прошлое, все началось с Джейн Биркин. Она никогда не носила свою легендарную сумку Hermès как "только сумку". На ее ручках всегда висели амулеты, платки, ключи, безделушки — то, что делало ее аксессуар действительно ее. Это было не про моду, это было про душу. И теперь этот подход снова в тренде.

Balenciaga. Фото: Vogue

Посмотрите на показы Miu Miu, Balenciaga или вспомните Chanel 2015 года — все они возвращают эту идею персонального декора. Сумки теперь не просто большие или маленькие, дорогие или базовые — они будто свои. У каждой свое настроение, своя история.

И это не осталось только на подиумах. Дуа Липа, например, взяла свою Birkin, добавила замочек и бирки — и сделала из нее произведение себя. Streetstyle-звезды тоже не отстают: на улицах царит полная свобода фантазии — от брелоков в виде Лабубу до целых композиций из цепочек и тканей.

Дуа Липа, фото: Vogue

Этот тренд о том, чтобы не быть как все. Даже если у вас самая простая сумка — она может стать вашей фишкой. Просто добавьте к ней что-то, что вам близко: брелок из поездки, любимую ленту, бусинку от бабушки. Это не про моду, это про ощущения.

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