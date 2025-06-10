Сумка, которую носят все модницы этим летом - без нее никуда

Сумка кроше. Фото: Freepik

Этим летом без плетеной сумки — как без арбуза в жару. Она легкая, немного богемная, немного романтичная и очень удобная. Ее берут с собой все — и те, кто едет на море, и те, кто остается в городе. Она везде уместна. С белой рубашкой и джинсами, со льняным платьем, с купальником под пляжным платком.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этом аксессуаре.

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В чем особенность этой сумки

Кроше-сумка — это аксессуар без возрастных рамок. Она подходит молодым девушкам, которые только открывают для себя мир моды, и взрослым женщинам, которые знают, что стиль — это не о возрасте, а о чувстве себя. Женщины 20+, 30+, 40+ и даже 60+ могут легко интегрировать такую сумку в свой гардероб. Все зависит от цвета, размера и общего стиля.

Кроше-сумка. Фото из Instagram

В моде как простые бежевые оттенки, так и яркие полоски, мягкие пастели и даже глубокий черный — для тех, кто хочет выглядеть немного более сдержанно, но не менее стильно. Если хочется немного нежности, то выберите вариант в молочном или кремовом оттенке. Любите яркость — возьмите вариант с цветными вставками или полосками. А черная сумка кроше идеальный выбор для городских образов, сдержанный и элегантный.

Черная сумка. Фото из Instagram

Можно выбрать маленькую — для телефона, ключей и блеска для губ. А можно взять объемную, куда влезет и книга, и бутылка воды, и даже настроение на хороший день. В весенне-летних коллекциях Chloé, Elie Saab и других брендов таких сумок было столько, будто лето не закончится никогда. И, видимо, не зря. Потому что кроше — это не просто тренд, это про тепло, легкость и простые радости.

Белая сумка. Фото из Instagram

Если у вас еще нет такой сумки — не беда. Магазины полны вариантов на любой вкус и кошелек. И неважно, дизайнерская ли это вещь или находка с местного рынка — главное, чтобы она дополняла именно вас.

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