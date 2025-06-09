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Головна Мода Модна сумка цього літа — плетена модель, як у Джейн Біркін

Модна сумка цього літа — плетена модель, як у Джейн Біркін

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 08:40
Найвідоміша сумка Джейн Біркін — зовсім не та, що ви думали
Плетена сумка. Фото: Freepik

Є в моді речі, які просто не виходять з голови. Такою стала звичайна, на перший погляд, плетена сумка, яку носила Джейн Біркін. Не культова Hermès Birkin, а саме та, що нагадує кошик для ринку. Джейн робила з неї не просто аксесуар, а частину свого образу — легкого, недбалого, абсолютно французького. І сьогодні ця сумка знову в центрі уваги.

Про це повідомляє Vogue.

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У 2025-му вищезгадана сумка вже не одна така. Рафія повертається у великому стилі. Якщо раніше це був просто кошик — зараз є більше варіантів: від мініатюрних сумочок на вечерю до великих тоутів, які вмістять і купальник, і книжку, і пляжний рушник.

Сумка, що підкорює своїм стилем
Стильна сумка. Фото: Vogue

Такі моделі легко вписуються в будь-який гардероб: з лляним костюмом — ідеально для офісу, з сукнею-комбінацією — на каву з подругами, зі шльопанцями — на прогулянку уздовж моря.

В такій сумці точно вміститься все
Велика сумка. Фото: Vogue

Бренд Loewe вже кілька років не здає позицій — їхня сумка Paula’s Ibiza з рафії з лаконічними шкіряними деталями знову в тренді.

Культова модель Loewe Paula’s Ibiza в тренді
Культова модель Loewe Paula’s Ibiza. Фото: Vogue

У Prada представлені яскраві сумки, ніби зв’язані вручну одним гачком. Відтінки — від жовтого до рожевого. Їх уже обирали Гейлі Бібер і Кайя Гербер.

В'язані сумки на літо ідеально
Оригінальна сумка. Фото: Vogue

Але щоб мати стильний вигляд, не обов’язково витрачати шалені гроші. У Zara, Mango та H&M можна знайти гідні моделі — акуратні, зручні й актуальні. А якщо хочеться чогось спокійнішого й більш вічного — зверніть увагу на Me+Em або Ancient Greek Sandals.

Стильна сумка на кожен день
Літня трендова сумка. Фото: Vogue

Такі сумки не крикливі й точно надовго в тренді.

Раніше ми писали про те, що сумка в стилі Гантер Шафер варто уваги цього сезону. 

Також ми повідомляли, сумки яких брендів завжди в моді.

мода тренди сумки аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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