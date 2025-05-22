Сумки, які завжди в ціні — бренди з бездоганною репутацією

Дівчина зі стильною сумкою. Фото: Freepik

Сумка — це не просто про моду чи зручність. Це вже давно спосіб інвестувати. Уявіть: купуєте річ, яка не тільки доповнює ваш стиль, а ще й може дорожчати з роками. Саме так зараз багато хто підходить до вибору дизайнерських аксесуарів.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Відомі бренди вже не перший рік доводять, що сумки можуть бути не менш вигідними, ніж ювелірка чи навіть акції. За словами Софі Ерсан із платформи Vestiaire Collective, яка спеціалізується на вінтажному люксі, сумки — абсолютні лідери з продажів. Їх там купують утричі частіше, ніж куртки, а попит зростає на 40% щороку.

П’ятірка брендів, на які точно варто звернути увагу

Dior



Ідеальна модель: Lady Dior



Ця сумка справжня легенда. Її впізнають миттєво: акуратні ручки, фірмове прошиття та вічна елегантність. Історія пов'язана з принцесою Діаною, яка зробила цю модель культовою. Lady Dior це не тренд, а класика, яка завжди у грі. А ще є Saddle Bag з її незвичайною формою сідла, яка не старіє навіть через 20 років.

Lady Dior. Фото: Vogue

Prada



Ідеальна модель: нейлонова Tessuto і Bowling Bag



Нейлон від Prada — це не про спортивний стиль, а про люкс, який легко впізнати. Tessuto знову в моді й тримає ціну. А Bowling Bag, яка з’явилася ще у 2000-х, сьогодні знову актуальна після того, як її "реанімували" на подіумі. Prada — бренд, який не боїться повертати свої хіти. І це працює.

Prada. Фото: Vogue

Louis Vuitton



Ідеальні моделі: Speedy, Neverfull, Pochette



Ви точно бачили хоча б одну з них. Speedy — класична форма, яку нещодавно оновив Фаррелл Вільямс. Neverfull — тоут на кожен день, який носить кожна друга модниця. Pochette — маленька, зручна, актуальна в стилі Y2K. Louis Vuitton завжди у тренді, незалежно від сезону.

Louis Vuitton. Фото: Vogue

Gucci



Ідеальні моделі: Jackie, Marmont, Horsebit



Jackie 1961 — форма, яка пережила вже не одне десятиліття. Marmont — м’яка сумка з великою G-застібкою, яка була всюди у 2010-х і знову на піку. Horsebit — фурнітура, яку впізнаєш із першого погляду. Gucci постійно оживляє свої архіви, і кожен такий камбек нова можливість для інвестора.

Gucci. Фото: Vogue

Hermès



Ідеальні моделі: Birkin, Kelly, Constance



Це не просто сумки, це святі Граалі модного світу. Купити Birkin вже перемога, адже вона рідко є у відкритому продажі. Те саме з Kelly і Constance. Їхня ціна залежить від найменших нюансів — від кольору до типу шкіри — і майже завжди зростає.

Hermès. Фото: Vogue

Hermès — це як картина Рембрандта: дорого, рідкісно, престижно.

Раніше ми писали про те, яка незвична сумка тримається в трендах не один сезон.



Також ми повідомляли, яку сумку з 90-х модниці знову носять цього року.