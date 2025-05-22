Сумки, которые всегда в цене — бренды с безупречной репутацией

Девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

Сумка — это не просто о моде или удобстве. Это уже давно способ инвестировать. Представьте: покупаете вещь, которая не только дополняет ваш стиль, но и может дорожать с годами. Именно так сейчас многие подходят к выбору дизайнерских аксессуаров.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Известные бренды уже не первый год доказывают, что сумки могут быть не менее выгодными, чем ювелирка или даже акции. По словам Софи Эрсан с платформы Vestiaire Collective, которая специализируется на винтажном люксе, сумки — абсолютные лидеры по продажам. Их там покупают в три раза чаще, чем куртки, а спрос растет на 40% ежегодно.

Пятерка брендов, на которые точно стоит обратить внимание

Dior



Идеальная модель: Lady Dior



Эта сумка настоящая легенда. Ее узнают мгновенно: аккуратные ручки, фирменная прошивка и вечная элегантность. История связана с принцессой Дианой, которая сделала эту модель культовой. Lady Dior это не тренд, а классика, которая всегда в игре. А еще есть Saddle Bag с ее необычной формой седла, которая не стареет даже через 20 лет.

Lady Dior. Фото: Vogue

Prada



Идеальная модель: нейлоновая Tessuto и Bowling Bag



Нейлон от Prada — это не про спортивный стиль, а про люкс, который легко узнать. Tessuto снова в моде и держит цену. А Bowling Bag, которая появилась еще в 2000-х, сегодня снова актуальна после того, как ее "реанимировали" на подиуме. Prada — бренд, который не боится возвращать свои хиты. И это работает.

Prada. Фото: Vogue

Louis Vuitton



Идеальные модели: Speedy, Neverfull, Pochette



Вы точно видели хотя бы одну из них. Speedy — классическая форма, которую недавно обновил Фаррелл Уильямс. Neverfull — тоут на каждый день, который носит каждая вторая модница. Pochette — маленькая, удобная, актуальная в стиле Y2K. Louis Vuitton всегда в тренде, независимо от сезона.

Louis Vuitton. Фото: Vogue

Gucci



Идеальные модели: Jackie, Marmont, Horsebit



Jackie 1961 — форма, которая пережила уже не одно десятилетие. Marmont — мягкая сумка с большой G-застежкой, которая была повсюду в 2010-х и снова на пике. Horsebit — фурнитура, которую узнаешь с первого взгляда. Gucci постоянно оживляет свои архивы, и каждый такой камбэк новая возможность для инвестора.

Gucci. Фото: Vogue

Hermès



Идеальные модели: Birkin, Kelly, Constance



Это не просто сумки, это святые граалы модного мира. Купить Birkin уже победа, ведь она редко есть в открытой продаже. То же самое с Kelly и Constance. Их цена зависит от малейших нюансов — от цвета до типа кожи — и почти всегда растет.

Hermès. Фото: Vogue

Hermès — это как картина Рембрандта: дорого, редко, престижно.

Ранее мы писали о том, какая необычная сумка держится в трендах не один сезон.



Также мы сообщали, какую сумку из 90-х модницы снова носят в этом году.