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Сумки этих брендов всегда в моде — выгодная инвестиция

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Дата публикации 22 мая 2025 11:17
Сумки, которые всегда в цене — бренды с безупречной репутацией
Девушка со стильной сумкой. Фото: Freepik

Сумка — это не просто о моде или удобстве. Это уже давно способ инвестировать. Представьте: покупаете вещь, которая не только дополняет ваш стиль, но и может дорожать с годами. Именно так сейчас многие подходят к выбору дизайнерских аксессуаров.

Об этом пишет Vogue.

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Известные бренды уже не первый год доказывают, что сумки могут быть не менее выгодными, чем ювелирка или даже акции. По словам Софи Эрсан с платформы Vestiaire Collective, которая специализируется на винтажном люксе, сумки — абсолютные лидеры по продажам. Их там покупают в три раза чаще, чем куртки, а спрос растет на 40% ежегодно.

Пятерка брендов, на которые точно стоит обратить внимание

Dior

Идеальная модель: Lady Dior

Эта сумка настоящая легенда. Ее узнают мгновенно: аккуратные ручки, фирменная прошивка и вечная элегантность. История связана с принцессой Дианой, которая сделала эту модель культовой. Lady Dior это не тренд, а классика, которая всегда в игре. А еще есть Saddle Bag с ее необычной формой седла, которая не стареет даже через 20 лет.

Сумка від Dior, що вже стала легендою
Lady Dior. Фото: Vogue

Prada

Идеальная модель: нейлоновая Tessuto и Bowling Bag

Нейлон от Prada — это не про спортивный стиль, а про люкс, который легко узнать. Tessuto снова в моде и держит цену. А Bowling Bag, которая появилась еще в 2000-х, сегодня снова актуальна после того, как ее "реанимировали" на подиуме. Prada — бренд, который не боится возвращать свои хиты. И это работает.

Сумка, що актуальна вже десятки років
Prada. Фото: Vogue

Louis Vuitton

Идеальные модели: Speedy, Neverfull, Pochette

Вы точно видели хотя бы одну из них. Speedy — классическая форма, которую недавно обновил Фаррелл Уильямс. Neverfull — тоут на каждый день, который носит каждая вторая модница. Pochette — маленькая, удобная, актуальная в стиле Y2K. Louis Vuitton всегда в тренде, независимо от сезона.

Цей бренд пропонує різні моделі сумок
Louis Vuitton. Фото: Vogue

Gucci

Идеальные модели: Jackie, Marmont, Horsebit

Jackie 1961 — форма, которая пережила уже не одно десятилетие. Marmont — мягкая сумка с большой G-застежкой, которая была повсюду в 2010-х и снова на пике. Horsebit — фурнитура, которую узнаешь с первого взгляда. Gucci постоянно оживляет свои архивы, и каждый такой камбэк новая возможность для инвестора.

Форма сумки, що в тренді не одне десятиліття
Gucci. Фото: Vogue

Hermès

Идеальные модели: Birkin, Kelly, Constance

Это не просто сумки, это святые граалы модного мира. Купить Birkin уже победа, ведь она редко есть в открытой продаже. То же самое с Kelly и Constance. Их цена зависит от малейших нюансов — от цвета до типа кожи — и почти всегда растет.

Моделі сумок, що завжди в ціні
Hermès. Фото: Vogue

Hermès — это как картина Рембрандта: дорого, редко, престижно.

Ранее мы писали о том, какая необычная сумка держится в трендах не один сезон.

Также мы сообщали, какую сумку из 90-х модницы снова носят в этом году.

мода тренды сумки аксессуары стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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