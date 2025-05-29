Сумка, як у Гантер Шафер — аксесуар, що всі шукають

Сумка в стилі Гантер Шафер — модна інвестиція сезону
У Нью-Йорку не так давно відкрився новий чоловічий бутік Prada, і ця подія зібрала багато знаменитостей, які давно дружать із брендом. Серед гостей — Гантер Шафер, Палома Елсессер і Трейсі Елліс Росс. Усі троє не просто з’явилися на заході, а ще й продемонстрували власне бачення стилю, яке тісно переплетене з естетикою Prada.
Про це пише Vogue.
Сумка, яку усі полюблять у 2025
Гантер Шафер вкотре довела, що вміє міксувати протилежності так, аби вийшло стильно й несподівано. Вона обрала для вечора образ, у якому поєднала чоловічу енергію та жіночність. Її біла шкіряна куртка-бомбер мала сині вставки та контрастні деталі, що надавали речі легкого спортивного вайбу. Цей верх із чоловічої колекції Prada, але мав на ній дуже органічний вигляд.
До неї Шафер підібрала ніжну спідницю трохи вище колін і класичні човники з гострим носком. Усе це мало такий вигляд, ніби дві модні історії злилися в одну — ідеальний приклад балансу стилів.
Але головним акцентом стала сумка. Маленька, яскрава, насичено-рожева — вона нагадує ті, з якими ми гралися в дитинстві. У стилі Polly Pocket, але з сучасною подачею. Колір Pepto Bismol, соковитий і помітний, як жуйка. Саме такі сумки з ременем, або як їх ще називають belted bags, зараз переживають нову хвилю популярності. Хоча більшість модних моделей виконані в базових тонах, Гантер, як бачимо, пішла іншим шляхом.
Це не просто сумка, а справжній модний настрій літа 2025. Вона структурна, стильна й суперзручна. А ще її легко поєднувати й з джинсами, і з сукнею, і навіть з чоловічим бомбером — як це зробила Шафер. Усе разом мало сміливий, але продуманий вигляд. Сумка з ременем — безумовний фаворит сезону.
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