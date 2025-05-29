Сумка, як у Гантер Шафер — аксесуар, що всі шукають

Дівчина з гарною сумкою. Фото: Freepik

У Нью-Йорку не так давно відкрився новий чоловічий бутік Prada, і ця подія зібрала багато знаменитостей, які давно дружать із брендом. Серед гостей — Гантер Шафер, Палома Елсессер і Трейсі Елліс Росс. Усі троє не просто з’явилися на заході, а ще й продемонстрували власне бачення стилю, яке тісно переплетене з естетикою Prada.

Про це пише Vogue.

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Гантер Шафер вкотре довела, що вміє міксувати протилежності так, аби вийшло стильно й несподівано. Вона обрала для вечора образ, у якому поєднала чоловічу енергію та жіночність. Її біла шкіряна куртка-бомбер мала сині вставки та контрастні деталі, що надавали речі легкого спортивного вайбу. Цей верх із чоловічої колекції Prada, але мав на ній дуже органічний вигляд.

Гантер Шафер. Фото: Vogue

До неї Шафер підібрала ніжну спідницю трохи вище колін і класичні човники з гострим носком. Усе це мало такий вигляд, ніби дві модні історії злилися в одну — ідеальний приклад балансу стилів.

Але головним акцентом стала сумка. Маленька, яскрава, насичено-рожева — вона нагадує ті, з якими ми гралися в дитинстві. У стилі Polly Pocket, але з сучасною подачею. Колір Pepto Bismol, соковитий і помітний, як жуйка. Саме такі сумки з ременем, або як їх ще називають belted bags, зараз переживають нову хвилю популярності. Хоча більшість модних моделей виконані в базових тонах, Гантер, як бачимо, пішла іншим шляхом.

Сумка Carey від Prada. Фото: Vogue

Це не просто сумка, а справжній модний настрій літа 2025. Вона структурна, стильна й суперзручна. А ще її легко поєднувати й з джинсами, і з сукнею, і навіть з чоловічим бомбером — як це зробила Шафер. Усе разом мало сміливий, але продуманий вигляд. Сумка з ременем — безумовний фаворит сезону.

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