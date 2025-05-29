Сумка, как у Хантер Шафер — аксессуар, который все ищут

Девушка с красивой сумкой. Фото: Freepik

В Нью-Йорке не так давно открылся новый мужской бутик Prada и это событие собрало много знаменитостей, которые давно дружат с брендом. Среди гостей были Хантер Шафер, Палома Элсессер и Трейси Эллис Росс. Все трое не просто появились на мероприятии, а еще и продемонстрировали собственное видение стиля, которое тесно переплетено с эстетикой Prada.

Об этом пишет Vogue.

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Хантер Шафер в очередной раз доказала, что умеет миксовать противоположности так, чтобы получилось стильно и неожиданно. Она выбрала для вечера образ, в котором соединила мужскую энергию и женственность. Ее белая кожаная куртка-бомбер имела синие вставки и контрастные детали, которые придавали вещи легкий спортивный вайб. Этот верх из мужской коллекции Prada, но выглядел на ней очень органично.

Хантер Шафер. Фото: Vogue

К ней Шафер подобрала нежную юбку чуть выше колен и классические лодочки с острым носком. Все это выглядело так, будто две модные истории слились в одну — идеальный пример баланса стилей.

Но главным акцентом стала сумка. Маленькая, яркая, насыщенно-розовая — она напоминает те, с которыми мы играли в детстве. В стиле Polly Pocket, но с современной подачей. Цвет Pepto Bismol, сочный и броский, как жвачка. Именно такие сумки с ремнем, или как их еще называют belted bags, сейчас переживают новую волну популярности. Хотя большинство модных моделей выполнены в базовых тонах, Хантер, как видим, пошла другим путем.

Сумка Carey от Prada. Фото: Vogue

Это не просто сумка, а настоящее модное настроение лета 2025. Она структурная, стильная и суперудобная. А еще ее легко сочетать и с джинсами, и с платьем, и даже с мужским бомбером — как это сделала Шафер. Все вместе выглядело смело, но продуманно. Сумка с ремнем — безусловный фаворит сезона.

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