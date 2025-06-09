Самая известная сумка Джейн Биркин — совсем не та, что вы думали

Плетеная сумка. Фото: Freepik

Есть в моде вещи, которые просто не выходят из головы. Такой стала обычная, на первый взгляд, плетеная сумка, которую носила Джейн Биркин. Не культовая Hermès Birkin, а именно та, что напоминает корзину для рынка. Джейн делала из нее не просто аксессуар, а часть своего образа — легкого, небрежного, абсолютно французского. И сегодня эта сумка снова в центре внимания.

Об этом сообщает Vogue.

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В 2025-м вышеупомянутая сумка уже не одна такая. Рафия возвращается в большом стиле. Если раньше это была просто корзина — сейчас есть больше вариантов: от миниатюрных сумочек на ужин до больших тоутов, которые вместят и купальник, и книгу, и пляжное полотенце.

Стильная сумка. Фото: Vogue

Такие модели легко вписываются в любой гардероб: со льняным костюмом — идеально для офиса, с платьем-комбинацией — на кофе с подругами, со шлепанцами — на прогулку вдоль моря.

Большая сумка. Фото: Vogue

Бренд Loewe уже несколько лет не сдает позиций — их сумка Paula's Ibiza из рафии с лаконичными кожаными деталями снова в тренде.

Культовая модель Loewe Paula's Ibiza. Фото: Vogue

У Prada представлены яркие сумки, будто связанные вручную одним крючком. Оттенки — от желтого до розового. Их уже выбирали Хейли Бибер и Кайя Гербер.

Оригинальная сумка. Фото: Vogue

Но чтобы выглядеть стильно, не обязательно тратить бешеные деньги. В Zara, Mango и H&M можно найти достойные модели — аккуратные, удобные и актуальные. А если хочется чего-то более спокойного и вечного — обратите внимание на Me+Em или Ancient Greek Sandals.

Летняя трендовая сумка. Фото: Vogue

Такие сумки не кричащие и точно надолго в моде.

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