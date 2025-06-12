Взуття, яке всі обговорюють влітку — топсайдери повернулись

Різне взуття. Фото: Freepik

У 2025 році літнє взуття стало сміливішим, ніж будь-коли. Більше не обов’язково бути красивим у класичному розумінні, щоб потрапити в модні фаворити. Навпаки — дещо дивне, навіть суперечливе взуття сьогодні задає тон. Найяскравіший приклад — топсайдери. Так, ті самі човникові туфлі, які ще недавно вважали ознакою поганого смаку. Але мода любить повертати забуте і цього літа boat shoes несподівано в центрі уваги.

Новини.LIVE розповість про нього більше.

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Це взуття має цікаву історію. Колись його носили моряки, бо підошва з канавками добре трималась на мокрій палубі. Потім топсайдери стали частиною образу "ідеального хлопця з коледжу" — з поло і шортами кольору хакі. Саме через це багато хто почав вважати їх несмачними. Але час усе змінив.

Топсайдери. Фото з Instagram

У 2025-му топсайдери переживають друге народження. Їх тепер носять з плісированими спідницями, шовковими піжамами, строгими жакетами й навіть костюмами. Наприклад, у Loewe вони з’явилися у парі з обʼємною сорочкою та спідницею, а в Jacquemus — з м'якого замшу, неначе домашнє взуття, але для модного міста. Дизайнери переробили силует: додали грубу підошву, вибілили шкіру, змінили текстури. І образ став зовсім іншим.

Замшеві топсайдери. Фото з Instagram

Що найцікавіше — змінюється не лише зовнішність взуття, а й те, як його подають. Замість морської теми урбаністичний стиль. Ніяких кліше. Тепер це взуття для тих, хто не боїться експериментів.

Топсайдери в образі. Фото з Instagram

Одним словом, boat shoes — це вже не про яхти. Це про сміливість мати інакший вигляд. Якщо хочете освіжити літній гардероб чимось неочікуваним, але практичним — топсайдери стануть приємною несподіванкою. Спробуйте пару з незвичною шкірою чи товстою підошвою і побачите, як легко вони впишуться у ваші повсякденні образи.

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