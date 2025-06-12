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Головна Мода Неочікуване повернення літа — топсайдери знову з нами

Неочікуване повернення літа — топсайдери знову з нами

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Дата публікації: 12 червня 2025 08:40
Взуття, яке всі обговорюють влітку — топсайдери повернулись
Різне взуття. Фото: Freepik
Ключові моменти Як топсайдери знову опинилися в моді

У 2025 році літнє взуття стало сміливішим, ніж будь-коли. Більше не обов’язково бути красивим у класичному розумінні, щоб потрапити в модні фаворити. Навпаки — дещо дивне, навіть суперечливе взуття сьогодні задає тон. Найяскравіший приклад — топсайдери. Так, ті самі човникові туфлі, які ще недавно вважали ознакою поганого смаку. Але мода любить повертати забуте і цього літа boat shoes несподівано в центрі уваги.

Новини.LIVE розповість про нього більше.

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Як топсайдери знову опинилися в моді

Це взуття має цікаву історію. Колись його носили моряки, бо підошва з канавками добре трималась на мокрій палубі. Потім топсайдери стали частиною образу "ідеального хлопця з коледжу" — з поло і шортами кольору хакі. Саме через це багато хто почав вважати їх несмачними. Але час усе змінив.

Топсайдери знову в моду
Топсайдери. Фото з Instagram

У 2025-му топсайдери переживають друге народження. Їх тепер носять з плісированими спідницями, шовковими піжамами, строгими жакетами й навіть костюмами. Наприклад, у Loewe вони з’явилися у парі з обʼємною сорочкою та спідницею, а в Jacquemus — з м'якого замшу, неначе домашнє взуття, але для модного міста. Дизайнери переробили силует: додали грубу підошву, вибілили шкіру, змінили текстури. І образ став зовсім іншим.

Це взуття переживає друге народження
Замшеві топсайдери. Фото з Instagram

Що найцікавіше — змінюється не лише зовнішність взуття, а й те, як його подають. Замість морської теми урбаністичний стиль. Ніяких кліше. Тепер це взуття для тих, хто не боїться експериментів. 

Універсальне взуття на літо
Топсайдери в образі. Фото з Instagram

Одним словом, boat shoes — це вже не про яхти. Це про сміливість мати інакший вигляд. Якщо хочете освіжити літній гардероб чимось неочікуваним, але практичним — топсайдери стануть приємною несподіванкою. Спробуйте пару з незвичною шкірою чи товстою підошвою і побачите, як легко вони впишуться у ваші повсякденні образи.

Раніше ми писали про те, що еспадрильї теж повертаються в моду.

Також ми повідомляли про те, які босоніжки з 1920-х знову актуальні.

літо мода тренди взуття стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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