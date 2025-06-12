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Главная Мода Неожиданное возвращение лета — топсайдеры снова с нами

Неожиданное возвращение лета — топсайдеры снова с нами

Ua en ru
Дата публикации 12 июня 2025 08:40
Обувь, которую все обсуждают летом — топсайдеры вернулись
Разная обувь. Фото: Freepik
Ключові моменти Как топсайдеры снова оказались в моде

В 2025 году летняя обувь стала смелее, чем когда-либо. Больше не обязательно быть красивым в классическом понимании, чтобы попасть в модные фавориты. Наоборот — несколько странная, даже противоречивая обувь сегодня задает тон. Самый яркий пример — топсайдеры. Да, те самые лодочные туфли, которые еще недавно считали признаком дурного вкуса. Но мода любит возвращать забытое и этим летом boat shoes неожиданно в центре внимания.

Новини.LIVE расскажет о ней больше.

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Как топсайдеры снова оказались в моде

Эта обувь имеет интересную историю. Когда-то ее носили моряки, потому что подошва с канавками хорошо держалась на мокрой палубе. Затем топсайдеры стали частью образа "идеального парня из колледжа" — с поло и шортами цвета хаки. Именно поэтому многие начали считать их некрасивыми. Но время все изменило.

Топсайдери знову в моду
Топсайдеры. Фото из Instagram

В 2025-м топсайдеры переживают второе рождение. Их теперь носят с плиссированными юбками, шелковыми пижамами, строгими жакетами и даже костюмами. Например, у Loewe они появились в паре с объемной рубашкой и юбкой, а у Jacquemus — из мягкого замша, как будто домашняя обувь, но для модного города. Дизайнеры переделали силуэт: добавили грубую подошву, отбелили кожу, изменили текстуры. И образ стал совсем другим.

Це взуття переживає друге народження
Замшевые топсайдеры. Фото из Instagram

Что самое интересное — меняется не только внешность обуви, но и то, как ее подают. Вместо морской темы урбанистический стиль. Никаких клише. Теперь это обувь для тех, кто не боится экспериментов.

Універсальне взуття на літо
Топсайдеры в образе. Фото из Instagram

Одним словом, boat shoes — это уже не про яхты. Это про смелость выглядеть иначе. Если хотите освежить летний гардероб чем-то неожиданным, но практичным — топсайдеры станут приятной неожиданностью. Попробуйте пару с необычной кожей или толстой подошвой и увидите, как легко они впишутся в ваши повседневные образы.

Ранее мы писали о том, что эспадрильи тоже возвращаются в моду.

Также мы сообщали о том, какие босоножки из 1920-х снова актуальны.

лето мода тренды обувь стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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