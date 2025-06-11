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Головна Мода Легкі, стильні, модні — еспадрильї, які варто мати цього літа

Легкі, стильні, модні — еспадрильї, які варто мати цього літа

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 08:40
Найбажаніше взуття цього літа – чому це саме еспадрильї
Літнє взуття. Фото: Freepik

Еспадрильї знову на висоті — і в прямому, і в модному сенсі. Хоч у магазинах зараз можна знайти що завгодно: від капців і балеток до кросівок із вирізами, багато хто все одно повертається до перевіреної класики — взуття з плетеною підошвою й легким верхом, яке комфортно відчувається на нозі.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Еспадрильї стали бажаним взуттям цього літа

Цього сезону еспадрильї стали ще цікавішими. Окрім звичних моделей на танкетці, з’явилися варіанти у вигляді мюлів — без задника, із широкими перемичками чи навпаки, з вузенькими зав’язками, що охоплюють щиколотку. Деякі моделі взагалі мають форму балеток, але з джутовою основою — має свіжий, але все ще впізнаваний вигляд.

Літнє взуття, що варте уваги
Еспадрильї на танкетці. Фото з Instagram

Чим вони хороші? По-перше, це справжній мастхев для гарячої погоди — ніжка дихає, тканина приємна, і це має стильно і невимушений вигляд. По-друге, вони пасують майже до всього — від льняних штанів і сарафанів до джинсових шортів. Особливо, якщо обрати еспадрильї у стилі бохо, то їх можна поєднати з вишивкою, бахромою або яскравим візерунком.

З чим носити це трендове взуття цього літа
Літнє взуття. Фото з Instagram

Якщо хочеться додати трохи легкості у свій гардероб і мати модний вигляд без зайвих зусиль — саме час згадати про це взуття. Цього літа еспадрильї повертаються з новим настроєм: зручні, стильні і дуже літні. Вони не потребують високих підборів, щоб мати жіночний вигляд. І не вимагають особливого приводу, щоб стати улюбленою парою сезону. Просто зручність, яка має красивий вигляд.

Раніше ми писали про те, як носити сандалі з 2000-х цього року.

Також ми повідомляли, які пари кросівок з 90-х повернулись цього сезону в моду і з чим їх можна поєднувати.

літо мода тренди взуття стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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