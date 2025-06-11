Найбажаніше взуття цього літа – чому це саме еспадрильї

Легкі, стильні, модні — еспадрильї, які варто мати цього літа
Еспадрильї знову на висоті — і в прямому, і в модному сенсі. Хоч у магазинах зараз можна знайти що завгодно: від капців і балеток до кросівок із вирізами, багато хто все одно повертається до перевіреної класики — взуття з плетеною підошвою й легким верхом, яке комфортно відчувається на нозі.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Еспадрильї стали бажаним взуттям цього літа
Цього сезону еспадрильї стали ще цікавішими. Окрім звичних моделей на танкетці, з’явилися варіанти у вигляді мюлів — без задника, із широкими перемичками чи навпаки, з вузенькими зав’язками, що охоплюють щиколотку. Деякі моделі взагалі мають форму балеток, але з джутовою основою — має свіжий, але все ще впізнаваний вигляд.
Чим вони хороші? По-перше, це справжній мастхев для гарячої погоди — ніжка дихає, тканина приємна, і це має стильно і невимушений вигляд. По-друге, вони пасують майже до всього — від льняних штанів і сарафанів до джинсових шортів. Особливо, якщо обрати еспадрильї у стилі бохо, то їх можна поєднати з вишивкою, бахромою або яскравим візерунком.
Якщо хочеться додати трохи легкості у свій гардероб і мати модний вигляд без зайвих зусиль — саме час згадати про це взуття. Цього літа еспадрильї повертаються з новим настроєм: зручні, стильні і дуже літні. Вони не потребують високих підборів, щоб мати жіночний вигляд. І не вимагають особливого приводу, щоб стати улюбленою парою сезону. Просто зручність, яка має красивий вигляд.
Раніше ми писали про те, як носити сандалі з 2000-х цього року.
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