Самая желанная обувь этого лета — почему это именно эспадрильи

Летняя обувь. Фото: Freepik

Эспадрильи снова на высоте — и в прямом, и в модном смысле. Хоть в магазинах сейчас можно найти что угодно: от тапочек и балеток до кроссовок с вырезами, многие все равно возвращаются к проверенной классике — обуви с плетеной подошвой и легким верхом, которая комфортно ощущается на ноге.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В этом сезоне эспадрильи стали еще интереснее. Кроме привычных моделей на танкетке, появились варианты в виде мюлей — без задника, с широкими перемычками или наоборот, с узкими завязками, охватывающими лодыжку. Некоторые модели вообще имеют форму балеток, но с джутовой основой — выглядит свежо, но все еще узнаваемо.

Эспадрильи на танкетке. Фото из Instagram

Чем они хороши? Во-первых, это настоящий мастхэв для горячей погоды — ножка дышит, ткань приятная, и это выглядит стильно и непринужденно. Во-вторых, они подходят почти ко всему — от льняных брюк и сарафанов до джинсовых шорт. Особенно, если выбрать эспадрильи в стиле бохо, то их можно совместить с вышивкой, бахромой или ярким узором.

Летняя обувь. Фото из Instagram

Если хочется добавить немного легкости в свой гардероб и выглядеть модно без лишних усилий — самое время вспомнить об этой обуви. Этим летом эспадрильи возвращаются с новым настроением: удобные, стильные и очень летние. Они не требуют высоких каблуков, чтобы выглядеть женственно. И не требуют особого повода, чтобы стать любимой парой сезона. Просто удобство, которое имеет красивый вид.

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