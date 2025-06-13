Самая модная обувь этого лета - по версии Андре Тана

Андре Тан. Фото: скриншот видео

Лето — это про открытые окна, солнце на коже и легкость во всем. И если говорить об обуви, она тоже должна быть легкой, удобной и стильной.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился в своем Instagram подборкой летних пар, которые будут настоящим спасением в жаркие дни.

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Мюли

Без задника, без всего лишнего — идеальная обувь на лето. Тан называет мюли базовой вещью, которая подходит и к платью на свидание, и к костюму на работу. В моде сейчас простые варианты — минимум деталей, максимум шика.

Мюли. Фото из Instagram

Балетки

Легкая классика, которая снова на коне. Но не те, что будто из 2000-х, а более изящные — с острым носиком, немного на каблуке. Их легко сочетать с платьями, бермудами или даже джинсовыми юбками.

Балетки. Фото из Instagram

Лоферы

Да, они тоже на лето. Особенно, если выбрать пару из мягкой кожи или замши. Можно носить на босую ногу, и даже с носками, если хочется немного игривости. Уместны как в деловых, так и в кэжуал-луках.

Лоферы. Фото из Instagram

Ретро-кэды

Не новенькие блестящие, а такие, что будто уже немного поношенные — с потертостями, мягкой кожей или тканевые. Такие кеды добавляют образу характера. Смело носите с джинсами, платьями и даже костюмами.

Ретро-кеды. Фото из Instagram

Вьетнамки

Не те пластиковые, что только на пляж, а из натуральной кожи или текстиля. Тан советует искать минималистичные модели, которые можно надеть и на прогулку по городу, и в кафе с подругами.

Вьетнамки. Фото из Instagram

Лучше всего сочетать со льняными вещами.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан указал на неудачные детали в летних образах.

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