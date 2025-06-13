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Главная Мода Андре Тан удивил выбором главной обуви лета

Андре Тан удивил выбором главной обуви лета

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Дата публикации 13 июня 2025 09:19
Самая модная обувь этого лета - по версии Андре Тана
Андре Тан. Фото: скриншот видео
Ключові моменти Какую обувь точно стоит иметь в шкафу этим летом

Лето — это про открытые окна, солнце на коже и легкость во всем. И если говорить об обуви, она тоже должна быть легкой, удобной и стильной.

Украинский дизайнер Андре Тан поделился в своем Instagram подборкой летних пар, которые будут настоящим спасением в жаркие дни.

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Какую обувь точно стоит иметь в шкафу этим летом

Мюли

Без задника, без всего лишнего — идеальная обувь на лето. Тан называет мюли базовой вещью, которая подходит и к платью на свидание, и к костюму на работу. В моде сейчас простые варианты — минимум деталей, максимум шика.

Мюлі найбільш універсальне взуття на літо
Мюли. Фото из Instagram

Балетки

Легкая классика, которая снова на коне. Но не те, что будто из 2000-х, а более изящные — с острым носиком, немного на каблуке. Их легко сочетать с платьями, бермудами или даже джинсовыми юбками.

Балетки для теплої погоди теж хороший варіант
Балетки. Фото из Instagram

Лоферы

Да, они тоже на лето. Особенно, если выбрать пару из мягкой кожи или замши. Можно носить на босую ногу, и даже с носками, если хочется немного игривости. Уместны как в деловых, так и в кэжуал-луках.

Лофери теж будуть не зайві цього літа
Лоферы. Фото из Instagram

Ретро-кэды

Не новенькие блестящие, а такие, что будто уже немного поношенные — с потертостями, мягкой кожей или тканевые. Такие кеды добавляют образу характера. Смело носите с джинсами, платьями и даже костюмами.

Ретро-кеди актуальні як ніколи
Ретро-кеды. Фото из Instagram

Вьетнамки

Не те пластиковые, что только на пляж, а из натуральной кожи или текстиля. Тан советует искать минималистичные модели, которые можно надеть и на прогулку по городу, и в кафе с подругами.

В'єтнамки зараз носять не тільки на пляж
Вьетнамки. Фото из Instagram

Лучше всего сочетать со льняными вещами.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан указал на неудачные детали в летних образах.

Также мы сообщали, что Андре Тан показал модные фасоны джинсов этого года.

Андре Тан мода тренды обувь стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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