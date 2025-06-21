Які речі з минулого літа варто одягнути у 2025 році — актуальні досі

Дівчина в літньому образі. Фото: Freepik

Мода циклічна, і щось повертається в тренди з далеких 90-х, а деякі речі не втрачають актуальності кілька сезонів поспіль. У 2025 році популярними будуть базові аксесуари, взуття та речі, що були улюбленцями модниць минулого літа.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Бермуди

Ця модель ідеально підійде для тих, хто хоче мати стильний вигляд та почуватися вільно. Шорти-бермуди були популярними минулого року та не втрачають актуальності й зараз. З ними можна створити безліч літніх образів.

Шорти-бермуди. Фото з Instagram

Біла футболка

Однотонна біла футболка вже давно стала базовою річчю в гардеробі на всі сезони. Влітку 2025 року вона теж буде на піку популярності. Модниці обирають її за універсальність, простоту та комфорт.

Біла футболка. Фото з Instagram

Джинсова спідниця

Минулого літа джинсова спідниця була на піку популярності. Цього сезону вона також залишається у фаворитах. Така модель зручна, а стилізувати її можна по-різному.

Джинсова спідниця. Фото з Instagram

В'єтнамки

Легкість та свобода — в'єтнамки підкорюють модниць комфортом та впевнено вриваються у тренди й цього літа. Популярними будуть моделі як на підборах, так й без. Їх можна поєднувати з легкими сукнями, шортами чи джинсами.

Образ з в'єтнамками. Фото з Instagram

Сорочка

Ще однією незамінною річчю цього літа буде сорочка. Вона підходить до різних образів. Носіть її як повноцінний елемент образу чи яскравий акцент, що доповнить ваш лук.

Образ з сорочкою. Фото з Instagram

Ці речі не просто залишаються в моді. Вони дійсно справжній мастхев на літо для тих, хто любить мати стильний вигляд та почуватись комфортно водночас.

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