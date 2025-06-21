Які речі з минулого літа варто одягнути у 2025 році — актуальні досі

Незмінні тренди — які торішні речі знадобляться й цього літа
Мода циклічна, і щось повертається в тренди з далеких 90-х, а деякі речі не втрачають актуальності кілька сезонів поспіль. У 2025 році популярними будуть базові аксесуари, взуття та речі, що були улюбленцями модниць минулого літа.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Актуальні речі з минулого сезону літа 2025
Бермуди
Ця модель ідеально підійде для тих, хто хоче мати стильний вигляд та почуватися вільно. Шорти-бермуди були популярними минулого року та не втрачають актуальності й зараз. З ними можна створити безліч літніх образів.
Біла футболка
Однотонна біла футболка вже давно стала базовою річчю в гардеробі на всі сезони. Влітку 2025 року вона теж буде на піку популярності. Модниці обирають її за універсальність, простоту та комфорт.
Джинсова спідниця
Минулого літа джинсова спідниця була на піку популярності. Цього сезону вона також залишається у фаворитах. Така модель зручна, а стилізувати її можна по-різному.
В'єтнамки
Легкість та свобода — в'єтнамки підкорюють модниць комфортом та впевнено вриваються у тренди й цього літа. Популярними будуть моделі як на підборах, так й без. Їх можна поєднувати з легкими сукнями, шортами чи джинсами.
Сорочка
Ще однією незамінною річчю цього літа буде сорочка. Вона підходить до різних образів. Носіть її як повноцінний елемент образу чи яскравий акцент, що доповнить ваш лук.
Ці речі не просто залишаються в моді. Вони дійсно справжній мастхев на літо для тих, хто любить мати стильний вигляд та почуватись комфортно водночас.
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