Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Незмінні тренди — які торішні речі знадобляться й цього літа

Незмінні тренди — які торішні речі знадобляться й цього літа

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 08:40
Які речі з минулого літа варто одягнути у 2025 році — актуальні досі
Дівчина в літньому образі. Фото: Freepik

Мода циклічна, і щось повертається в тренди з далеких 90-х, а деякі речі не втрачають актуальності кілька сезонів поспіль. У 2025 році популярними будуть базові аксесуари, взуття та речі, що були улюбленцями модниць минулого літа.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Актуальні речі з минулого сезону літа 2025

Бермуди

Ця модель ідеально підійде для тих, хто хоче мати стильний вигляд та почуватися вільно. Шорти-бермуди були популярними минулого року та не втрачають актуальності й зараз. З ними можна створити безліч літніх образів.

Актуальні речі з минулого сезону влітку 2025
Шорти-бермуди. Фото з Instagram

Біла футболка

Однотонна біла футболка вже давно стала базовою річчю в гардеробі на всі сезони. Влітку 2025 року вона теж буде на піку популярності. Модниці обирають її за універсальність, простоту та комфорт.

Актуальні речі з минулого сезону влітку 2025
Біла футболка. Фото з Instagram

Джинсова спідниця

Минулого літа джинсова спідниця була на піку популярності. Цього сезону вона також залишається у фаворитах. Така модель зручна, а стилізувати її можна по-різному.

Актуальні речі з минулого сезону влітку 2025
Джинсова спідниця. Фото з Instagram

В'єтнамки

Легкість та свобода — в'єтнамки підкорюють модниць комфортом та впевнено вриваються у тренди й цього літа. Популярними будуть моделі як на підборах, так й без. Їх можна поєднувати з легкими сукнями, шортами чи джинсами.

Актуальні речі з минулого сезону влітку 2025
Образ з в'єтнамками. Фото з Instagram

Сорочка

Ще однією незамінною річчю цього літа буде сорочка. Вона підходить до різних образів. Носіть її як повноцінний елемент образу чи яскравий акцент, що доповнить ваш лук.

Актуальні речі з минулого сезону влітку 2025
Образ з сорочкою. Фото з Instagram

Ці речі не просто залишаються в моді. Вони дійсно справжній мастхев на літо для тих, хто любить мати стильний вигляд та почуватись комфортно водночас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який тренд у взутті всіх здивував. Таку модель обирають світові зірки.

Також ми розповідали про те, які сонцезахисні окуляри зіпсують ваш образ. Краще не обирати їх.

літо мода одяг тренди стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації