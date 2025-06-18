Сонцезахисні окуляри, що вийшли з моди — стилісти не радять носити їх

Сонцезахисні окуляри, які зіпсують навіть найдорожчий образ
Літо — час оновлювати образ, і сонцезахисні окуляри тут відіграють головну роль. Вони не лише захищають очі від сонця, а й можуть або освіжити вигляд або зробити його застарілим. І ось у чому фішка — деякі моделі, які ще недавно здавалися модними, зараз сприймаються як дивний привіт з минулого. І точно не в найкращому сенсі.
Про це пише РБК-Україна.
Окуляри, які краще залишити в минулому
Вузенькі, як щілинки
Здається, ніби це стиль з фільму кінця 90-х. Але обличчя в них, навпаки, має втомлений вигляд, а погляд здається зниклим. Особливо невдало вони сідають на тих, у кого виражені вилиці чи є темні кола під очима.
Тонкі золоті оправи з темними лінзами
Колись це був знак "успіху", тепер — швидше образ з серіалу про початок 2000-х. Погляд стає "важким", а обличчя дорослішим, ніж є насправді. Навряд чи хтось хоче додати собі 10 років одним аксесуаром.
Пластик яскравого кольору
Яскраві рожеві, зелені чи кислотні оправи можуть мати веселий вигляд, але якщо вам років 13 або ви на пляжній вечірці. У місті вони часто "знецінюють" навіть найдорожчий образ і додають дешевизни.
Окуляри-маски без форми
Величезні моделі, які закривають пів обличчя, наче щит. Вони не роблять зовнішній вигляд загадковим — навпаки, стирають емоції. І навіть дуже стильна людина може в них мати безглуздий вигляд.
Краще вибрати окуляри, які підкреслять риси обличчя, а не маскують їх. Правильно підібрана модель — як фінальний штрих, що робить образ цілісним і живим. Не треба гнатися за тим, що було модним колись. Краще слухати себе і дивитись у дзеркало — воно завжди покаже правду.
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