Сонцезахисні окуляри, що вийшли з моди — стилісти не радять носити їх

Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Літо — час оновлювати образ, і сонцезахисні окуляри тут відіграють головну роль. Вони не лише захищають очі від сонця, а й можуть або освіжити вигляд або зробити його застарілим. І ось у чому фішка — деякі моделі, які ще недавно здавалися модними, зараз сприймаються як дивний привіт з минулого. І точно не в найкращому сенсі.

Про це пише РБК-Україна.

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Вузенькі, як щілинки

Здається, ніби це стиль з фільму кінця 90-х. Але обличчя в них, навпаки, має втомлений вигляд, а погляд здається зниклим. Особливо невдало вони сідають на тих, у кого виражені вилиці чи є темні кола під очима.

Вузенькі окуляри. Фото з Instagram

Тонкі золоті оправи з темними лінзами

Колись це був знак "успіху", тепер — швидше образ з серіалу про початок 2000-х. Погляд стає "важким", а обличчя дорослішим, ніж є насправді. Навряд чи хтось хоче додати собі 10 років одним аксесуаром.

Дівчина в окулярах. Фото з Instagram

Пластик яскравого кольору

Яскраві рожеві, зелені чи кислотні оправи можуть мати веселий вигляд, але якщо вам років 13 або ви на пляжній вечірці. У місті вони часто "знецінюють" навіть найдорожчий образ і додають дешевизни.

Окуляри. Фото з Instagram

Окуляри-маски без форми

Величезні моделі, які закривають пів обличчя, наче щит. Вони не роблять зовнішній вигляд загадковим — навпаки, стирають емоції. І навіть дуже стильна людина може в них мати безглуздий вигляд.

Окуляри-маски. Фото з Instagram

Краще вибрати окуляри, які підкреслять риси обличчя, а не маскують їх. Правильно підібрана модель — як фінальний штрих, що робить образ цілісним і живим. Не треба гнатися за тим, що було модним колись. Краще слухати себе і дивитись у дзеркало — воно завжди покаже правду.

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