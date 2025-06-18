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Головна Мода Сонцезахисні окуляри, які зіпсують навіть найдорожчий образ

Сонцезахисні окуляри, які зіпсують навіть найдорожчий образ

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Дата публікації: 18 червня 2025 09:19
Сонцезахисні окуляри, що вийшли з моди — стилісти не радять носити їх
Дівчина в окулярах. Фото: Freepik
Ключові моменти Окуляри, які краще залишити в минулому

Літо — час оновлювати образ, і сонцезахисні окуляри тут відіграють головну роль. Вони не лише захищають очі від сонця, а й можуть або освіжити вигляд або зробити його застарілим. І ось у чому фішка — деякі моделі, які ще недавно здавалися модними, зараз сприймаються як дивний привіт з минулого. І точно не в найкращому сенсі.

Про це пише РБК-Україна.

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Окуляри, які краще залишити в минулому

Вузенькі, як щілинки

Здається, ніби це стиль з фільму кінця 90-х. Але обличчя в них, навпаки, має втомлений вигляд, а погляд здається зниклим. Особливо невдало вони сідають на тих, у кого виражені вилиці чи є темні кола під очима.

Окуляри з 90-х, що давно втратили актуальність
Вузенькі окуляри. Фото з Instagram

Тонкі золоті оправи з темними лінзами

Колись це був знак "успіху", тепер — швидше образ з серіалу про початок 2000-х. Погляд стає "важким", а обличчя дорослішим, ніж є насправді. Навряд чи хтось хоче додати собі 10 років одним аксесуаром.

Деякі сонцезахисні окуляри втратили актуальність
Дівчина в окулярах. Фото з Instagram

Пластик яскравого кольору

 Яскраві рожеві, зелені чи кислотні оправи можуть мати веселий вигляд, але якщо вам років 13 або ви на пляжній вечірці. У місті вони часто "знецінюють" навіть найдорожчий образ і додають дешевизни.

Яскраві окуляри вже не викликають великого захвату
Окуляри. Фото з Instagram

Окуляри-маски без форми

Величезні моделі, які закривають пів обличчя, наче щит. Вони не роблять зовнішній вигляд загадковим — навпаки, стирають емоції. І навіть дуже стильна людина може в них мати безглуздий вигляд.

Окуляри-маски створюють безглуздий вигляд
Окуляри-маски. Фото з Instagram

Краще вибрати окуляри, які підкреслять риси обличчя, а не маскують їх. Правильно підібрана модель — як фінальний штрих, що робить образ цілісним і живим. Не треба гнатися за тим, що було модним колись. Краще слухати себе і дивитись у дзеркало — воно завжди покаже правду.

Раніше ми писали про те, які нові окуляри викликали ажіотаж цього року.

Також ми повідомляли, що одна форма окулярів 90-х повертається в моду. 

мода аксесуари сонцезахисні окуляри стиль антитренди
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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