Найбажаніші окуляри літа вже на зірках — час приміряти

Дівчина в окулярах. Фото: Freepik

Цього літа стиль свідчить про те, що досить нудних чорних окулярів. На заміну їм прийшли яскраві кольорові лінзи — тренд, якому вже піддалися наймодніші зірки. Майлі Сайрус, Белла Гадід, Наомі Воттс — усі вони носять нові сонцезахисні окуляри так, ніби це частина їхнього настрою. І це дійсно працює. Яскраві окуляри роблять обличчя виразнішим, а образ живішим, навіть якщо ви вийшли у футболці й джинсах.

Про це пише Vogue.

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Бурштиновий колір

Окуляри з лінзами кольору бурштину — це ніби промінь вечірнього сонця. Вони м’яко фарбують світ навколо у теплі відтінки й додають образу легкий відтінок ретро. Особливо якщо взяти модель у стилі 70-х з великою оправою. У таких хочеться неспішно прогулюватися містом, пити каву й дивитися на світ крізь сонячні спогади.

Стильні окуляри. Фото: Vogue

Блакитний для тих, хто хоче виділитися

Якщо хочеться чогось незвичного — вибір очевидний. Блакитні лінзи миттєво притягують погляд. Вони мають футуристичний, трохи зухвалий, але неймовірно стильний вигляд. Майлі вже носить такі — великі, з круглими скельцями, які нагадують лазурове море.

Блакитні лінзи. Фото: Vogue

Коричневі окуляри

Для тих, хто не фанат яскравих барв, але все ж хоче трохи оживити свій стиль — окуляри з коричневими лінзами. Але не простими, а насичених шоколадних чи каштанових тонів. Белла Гадід не дарма зробила їх частиною свого гардероба — вони елегантні, глибокі й універсальні. А ще ідеально пасують до стилю Y2K — трохи ностальгії, трохи сексуальності, і максимум стилю.

Коричневі окуляри. Фото: Vogue

У кожного кольору свій настрій. Але всі вони об’єднані однією ідеєю: дати окулярам говорити замість вас. Цього літа саме час це спробувати.

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