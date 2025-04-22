Окуляри, які підкорили подіуми та Instagram, зроблять з вас зірку

Дівчина тримає в руках окуляри. Фото: Freepik

Сонце — гарна штука, але іноді хочеться трохи сховатись. І тут на сцену виходять головні герої літа — протисонцеві окуляри. У 2025 році вони більше не просто аксесуар, а справжній спосіб заявити про себе. У тренді все: і колір, і форма, і навіть сміливість.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Жовті лінзи

Це не про школу і не про ретро — це про настрій. Особливо якщо обрати ніжний, "масляний" жовтий. Він зараз на піку популярності не лише в окулярах, а й в одязі. А разом це працює ще крутіше.

Giambattista Valli. Фото: Vogue

Біла оправа для чистого образу

Хочеться чогось легкого, як хмаринка? Біла оправа — саме те. Особливо, якщо окуляри великі, геометричні, з гострими кутами — це має і свіжий, і сучасний вигляд. Такі точно не загубляться в кадрі.

McQueen. Фото: Vogue

Форма cat-eye

Витягнута форма "котячого ока" не втрачає позицій. Вона ніби каже: "Я стильна, але вмію показати кігтики". Підійде тим, хто любить класику, але з перчиком.

Carven. Фото: Vogue

Футуристичні моделі

Це не просто окуляри, а ніби деталь з фільму про майбутнє. Гострі, великі, дивні — в цьому їх фішка. Balenciaga, Acne, Prada — вони не грають дрібно, і це помітно.

Prada. Фото: Vogue

Оверсайз forever

Іноді хочеться просто сховатись. Або нагадувати кінозірку. Або і те, і інше. Тоді оверсайз моделі окулярів найкращий вибір. Вони великі, іноді гігантські, але в цьому їхня краса. Закривають половину обличчя, зате з ними можна створити купу нових образів.

Miu Miu. Фото: Vogue

Цей сезон не про "носити окуляри", а про "грати з образом". І яка б не була погода — ваші сонцезахисні точно будуть сяяти.

Раніше ми писали про те, що кольорові окуляри — це головний тренд сезону, який однозначно вартий уваги.

Також ми повідомляли, що форми окулярів з 90-х повертаються.