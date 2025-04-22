Окуляри, які підкорили подіуми та Instagram, зроблять з вас зірку

Нова ера окулярів — які моделі замінять звичні авіатори
Сонце — гарна штука, але іноді хочеться трохи сховатись. І тут на сцену виходять головні герої літа — протисонцеві окуляри. У 2025 році вони більше не просто аксесуар, а справжній спосіб заявити про себе. У тренді все: і колір, і форма, і навіть сміливість.
У Vogue розповіли про це детальніше.
Трендові окуляри на весну-літо 2025
Жовті лінзи
Це не про школу і не про ретро — це про настрій. Особливо якщо обрати ніжний, "масляний" жовтий. Він зараз на піку популярності не лише в окулярах, а й в одязі. А разом це працює ще крутіше.
Біла оправа для чистого образу
Хочеться чогось легкого, як хмаринка? Біла оправа — саме те. Особливо, якщо окуляри великі, геометричні, з гострими кутами — це має і свіжий, і сучасний вигляд. Такі точно не загубляться в кадрі.
Форма cat-eye
Витягнута форма "котячого ока" не втрачає позицій. Вона ніби каже: "Я стильна, але вмію показати кігтики". Підійде тим, хто любить класику, але з перчиком.
Футуристичні моделі
Це не просто окуляри, а ніби деталь з фільму про майбутнє. Гострі, великі, дивні — в цьому їх фішка. Balenciaga, Acne, Prada — вони не грають дрібно, і це помітно.
Оверсайз forever
Іноді хочеться просто сховатись. Або нагадувати кінозірку. Або і те, і інше. Тоді оверсайз моделі окулярів найкращий вибір. Вони великі, іноді гігантські, але в цьому їхня краса. Закривають половину обличчя, зате з ними можна створити купу нових образів.
Цей сезон не про "носити окуляри", а про "грати з образом". І яка б не була погода — ваші сонцезахисні точно будуть сяяти.
Раніше ми писали про те, що кольорові окуляри — це головний тренд сезону, який однозначно вартий уваги.
Також ми повідомляли, що форми окулярів з 90-х повертаються.
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