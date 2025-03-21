Наймодніші окуляри весни-2025 — форми 90-х в тренді

Дівчина в стильних окулярах. Фото: Freepik

Весна — найкращий час, аби освіжити образ і додати йому актуальних деталей. Сонячні дні надихають на нові стилістичні акценти, і сонцезахисні окуляри стають не просто функціональним аксесуаром, а справжнім завершальним штрихом до вашого стилю.

Якщо ви у пошуках модного оновлення — Новини.LIVE пропонує звернути увагу на тренди цього сезону.

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Овальні окуляри

Класичний силует овальної форми знову у центрі уваги. Він повертає нас до епохи 70-х та ностальгічних 90-х, коли схожі моделі прикрашали образи культових персон. Сьогодні овальні окуляри мають новий вигляд: елегантний, м’який, але впевнений. Особливої популярності набуває модель Regard від Miu Miu — саме вона заполонила стрічки соцмереж.

Овальні окуляри. Фото з Instagram

Ви можете обрати як стримані варіанти у чорному, так і більш грайливі — з черепаховим або анімалістичним принтом.

Ретро-"напівлінзи"

Окуляри у стилі "напівлінз" — ще одне стильне повернення з минулого. Ці моделі з відкритою нижньою частиною лінзи свого часу носили у 90-х зірки поп-культури й модні ікони, а сьогодні вони знову актуальні. Такі окуляри додають образу інтелігентності й легкої ексцентричності.

Окуляри. Фото з Instagram

Вони особливо вдало поєднуються з костюмами, жакетами й мінімалістичним одягом. Це вибір тих, хто цінує вінтажний шарм, але прагне залишатися сучасним.

Вузькі прямокутні окуляри

Один із найпомітніших трендів — вузькі прямокутні моделі. Тонка металева або пластикова оправа та лінзи завширшки кілька сантиметрів створюють лаконічний, стильний акцент.

Вузькі прямокутні окуляри. Фото з Instagram

Такі окуляри додають образу впевненості, але водночас не перевантажують його — навпаки, залишають простір для легкої грайливості та свободи.

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