Наймодніші окуляри весни-2025 — форми 90-х в тренді

Форми 90-х повертаються — наймодніші окуляри сезону
Весна — найкращий час, аби освіжити образ і додати йому актуальних деталей. Сонячні дні надихають на нові стилістичні акценти, і сонцезахисні окуляри стають не просто функціональним аксесуаром, а справжнім завершальним штрихом до вашого стилю.
Якщо ви у пошуках модного оновлення — Новини.LIVE пропонує звернути увагу на тренди цього сезону.
Модні окуляри, які не захочеться знімати
Овальні окуляри
Класичний силует овальної форми знову у центрі уваги. Він повертає нас до епохи 70-х та ностальгічних 90-х, коли схожі моделі прикрашали образи культових персон. Сьогодні овальні окуляри мають новий вигляд: елегантний, м’який, але впевнений. Особливої популярності набуває модель Regard від Miu Miu — саме вона заполонила стрічки соцмереж.
Ви можете обрати як стримані варіанти у чорному, так і більш грайливі — з черепаховим або анімалістичним принтом.
Ретро-"напівлінзи"
Окуляри у стилі "напівлінз" — ще одне стильне повернення з минулого. Ці моделі з відкритою нижньою частиною лінзи свого часу носили у 90-х зірки поп-культури й модні ікони, а сьогодні вони знову актуальні. Такі окуляри додають образу інтелігентності й легкої ексцентричності.
Вони особливо вдало поєднуються з костюмами, жакетами й мінімалістичним одягом. Це вибір тих, хто цінує вінтажний шарм, але прагне залишатися сучасним.
Вузькі прямокутні окуляри
Один із найпомітніших трендів — вузькі прямокутні моделі. Тонка металева або пластикова оправа та лінзи завширшки кілька сантиметрів створюють лаконічний, стильний акцент.
Такі окуляри додають образу впевненості, але водночас не перевантажують його — навпаки, залишають простір для легкої грайливості та свободи.
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