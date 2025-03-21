Самые модные очки весны-2025 — формы 90-х в тренде

Формы 90-х возвращаются — самые модные очки сезона
Весна — лучшее время, чтобы освежить образ и добавить ему актуальных деталей. Солнечные дни вдохновляют на новые стилистические акценты, и солнцезащитные очки становятся не просто функциональным аксессуаром, а настоящим завершающим штрихом к вашему стилю.
Если вы в поисках модного обновления — Новини.LIVE предлагает обратить внимание на тренды этого сезона.
Модные очки, которые не захочется снимать
Овальные очки
Классический силуэт овальной формы снова в центре внимания. Он возвращает нас к эпохе 70-х и ностальгических 90-х, когда похожие модели украшали образы культовых персон. Сегодня овальные очки выглядят по-новому: элегантно, мягко, но уверенно. Особую популярность набирает модель Regard от Miu Miu — именно она заполонила ленты соцсетей.
Вы можете выбрать как сдержанные варианты в черном, так и более игривые — с черепаховым или анималистическим принтом.
Ретро-"полулинзы"
Очки в стиле "полулинз" — еще одно стильное возвращение из прошлого. Эти модели с открытой нижней частью линзы в свое время носили в 90-х звезды поп-культуры и модные иконы, а сегодня они снова актуальны. Такие очки добавляют образу интеллигентности и легкой эксцентричности.
Они особенно удачно сочетаются с костюмами, жакетами и минималистичной одеждой. Это выбор тех, кто ценит винтажный шарм, но стремится оставаться современным.
Узкие прямоугольные очки
Один из самых заметных трендов — узкие прямоугольные модели. Тонкая металлическая или пластиковая оправа и линзы шириной в несколько сантиметров создают лаконичный, стильный акцент.
Такие очки добавляют образу уверенности, но при этом не перегружают его — наоборот, оставляют пространство для легкой игривости и свободы.
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