Стильні головні убори для весни — що носити у 2025 році

Дівчина в стильному береті. Фото: Freepik

Здається, з настанням тепла головні убори несподівано знову опинилися в центрі уваги. Хоча холодна пора вже позаду, ми все одно хочемо мати стильний й особливий вигляд. Цього разу головні убори перестали бути просто практичними речами — тепер це справжні модні акценти, які здатні підкреслити настрій і додати родзинку до образу.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Якщо взимку ми тягнулись до шапок тільки заради тепла, то навесні — це вже гра зі стилем. Хтось обожнює бейсболки — прості, але універсальні. Вони чудово пасують і до спортивних луків, і до класичних жакетів. А якщо додати яскравий колір або цікавий напис — образ одразу стає сміливішим. До того ж у сонячні дні бейсболка ще й рятує від спеки.

Образ з бейсболками. Фото з Instagram

Інші ж надають перевагу хусткам — ніжним, легким, які можна зав’язати на голову, на шию чи навіть прикрасити сумку. Це справжній must-have для романтичних натур.

Хустка. Фото з Instagram

А комусь до душі капелюшки — від модних "таблеток", якими захоплюються streetstyle-дівчата, до широкополих або в’язаних варіантів, які додають образу легкого ретро-шарму.

Стильний капелюшок. Фото з Instagram

Щоб надихнутися і краще зорієнтуватися, які саме головні убори будуть у тренді цієї весни, варто глянути на стильні образи з тижнів моди. Саме там модниці показали, як носити головні убори з настроєм.

Серед фаворитів — все ті ж бейсболки, але не звичайні, а з характером: яскраві кольори, цікаві написи, вишивка — все це робить образ живим і нестандартним. Окрім них — стильні кашкети у стилі серіалу "Гострі картузи", кепки baker boy — елегантна альтернатива бейсболкам, м’які панами, в’язані капелюшки, пов’язки та класичні берети.

Колірна гама — як завжди, на будь-який смак: хтось обирає стримані базові відтінки, а хтось не боїться принтів, хутра, кристалів чи бісеру. Головне — аби аксесуар передавав ваш настрій і додавав впевненості.

Раніше ми писали про те, який аксесуар можна носити в будь-яку пору року.

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