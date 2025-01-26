Головний убір 2025, що захистить ваше волосся від негативного впливу

Жінка в шовковій хустці. Фото: Freepik

Дуже корисно використовувати шовкову наволочку чи шовкову шапочку після миття волосся, аби воно не травмувалося вночі. Окрім цього, влітку рекомендується носити шовкову хустку замість панамок, кепок та капелюшків. Це допоможе уберегти волосся в теплий сезон.

Новини.LIVE розповість, чому варто придбати саме цей аксесуар на теплу погоду.

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Шовкова хустка корисна для волосся

Шовкову хустку деякі знаменитості почали носити ще влітку 2024 року. Серед них — Одрі Гепберн, Ліні Горн, Грейс Келлі, а також Кендалл Дженнер, Лора Гарві та Тейлор Гілл. Більшість обирають шовк не лише заради краси у теплий сезон, а ще й задля здоров'я та захисту волосся від ламкості. Тому на цей аксесуар однозначно варто звернути увагу.

Шовкова хустка. Фото з Instagram

Шовк ідеально підходить для волосся, бо є ніжним матеріалом. Текстура цієї тканини мінімізує тертя й допомагає волоссю зберігати природні жири. Це особливо важливо для текстурованого волосся, адже сприяє зниженню ризику його ламкості.

Шовкові аксесуари для волосся завжди м'які, а отже просто не здатні травмувати волосся, завдяки чому мінімізується можливість посічення кінців. Також шовк добре пропускає повітря, тому для волосся та шкіри голови зберігається комфортна температура.

Стильна хустка. Фото з Instagram

Але враховуйте той факт, що шовк не захищає шкіру від сонячного випромінювання. Тому все одно важливо користуватися спреєм для волосся, в складі якого є SPF-захист.

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