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Який трендовий головний убір може бути корисним для волосся

26 січня 2025 08:25
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головний убір 2025, що захистить ваше волосся від негативного впливу
Жінка в шовковій хустці. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Дуже корисно використовувати шовкову наволочку чи шовкову шапочку після миття волосся, аби воно не травмувалося вночі. Окрім цього, влітку рекомендується носити шовкову хустку замість панамок, кепок та капелюшків. Це допоможе уберегти волосся в теплий сезон. 

Новини.LIVE розповість, чому варто придбати саме цей аксесуар на теплу погоду.

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Шовкова хустка корисна для волосся

Шовкову хустку деякі знаменитості почали носити ще влітку 2024 року. Серед них — Одрі Гепберн, Ліні Горн, Грейс Келлі, а також Кендалл Дженнер, Лора Гарві та Тейлор Гілл. Більшість обирають шовк не лише заради краси у теплий сезон, а ще й задля здоров'я та захисту волосся від ламкості. Тому на цей аксесуар однозначно варто звернути увагу.

Шовкова хустка - ідеально підходить для літа
Шовкова хустка. Фото з Instagram

Шовк ідеально підходить для волосся, бо є ніжним матеріалом. Текстура цієї тканини мінімізує тертя й допомагає волоссю зберігати природні жири. Це особливо важливо для текстурованого волосся, адже сприяє зниженню ризику його ламкості.

Шовкові аксесуари для волосся завжди м'які, а отже просто не здатні травмувати волосся, завдяки чому мінімізується можливість посічення кінців. Також шовк добре пропускає повітря, тому для волосся та шкіри голови зберігається комфортна температура.

Шовкова хустка здатна захистити волосся від пошкодження влітку
Стильна хустка. Фото з Instagram

Але враховуйте той факт, що шовк не захищає шкіру від сонячного випромінювання. Тому все одно важливо користуватися спреєм для волосся, в складі якого є SPF-захист.

Раніше ми писали про те, який метод миття волосся набирає популярності у 2025 році. 

Також ми повідомляли, які шапки зберігають об'єм волоссю навіть під шапкою. 

мода аксесуари волосся стиль 2025 рік

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08:17 Винесли товару на 17 тис. грн — у Києві судили крадіїв

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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